Як розділити розсаду, щоб не пошкодити коріння: простий лайфхак

Весна – гарячий час для городників. Ми садимо насіння, розсаджуємо сіянці, пікіруємо... Останнє може здатися складним завданням, якщо коріння розсади переплелися між собою. Не хвилюйтесь!

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У виданні theLime поділиться з вами двома простими способами пікірування, які допоможуть вам розсадити ваші рослини без проблем.

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Пікірування – це делікатний процес, тому важливо діяти акуратно, щоб не пошкодити коріння розсади. Після пікірування дайте рослинам час на адаптацію.

Чому важливо пікірувати розсаду?

Розмір майбутніх рослин багато в чому залежить від того, в якому контейнері вони ростуть.

Якщо не пікірувати та не проріджувати сіянці, вони будуть маленькими та слабкими.

Без проріджування та поділу розсади овочів урожай буде низьким.

Коли пікірувати розсаду?

Сигналом для пікірування є наявність 2-3 справжніх листків.

Два способи пікірування розсади з переплетеним корінням:

1. "Сухий" спосіб:

За кілька днів до пікірування припиніть полив, щоб ґрунт підсох.

"Помасажуйте" стінки ємності, щоб розпушити ґрунт.

Обережно вийміть розсаду з ємності.

Поставте пучок сіянців у склянку з водою кімнатної температури.

Акуратно діставайте сіянці по одному і розсаджуйте у нові ємності.

2. "Мокрий" спосіб:

Підготуйте відро з теплою водою.

Витягніть рослини з контейнера разом із кореневою грудкою.

Занурте сіянці у воду на 5-10 хвилин.

Акуратно струсіть рослини, щоб ґрунт зійшов, а коріння розплуталося.

Розсадіть сіянці у нові ємності.

Який спосіб вибрати?

Обидва способи пікірування розсади з переплетеним корінням є ефективними. Вибір залежить від ваших особистих вподобань.

Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати розсаду за допомогою саморобного засобу з кропиви.

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