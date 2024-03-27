ukr
русский
Лайфхаки

Як розділити розсаду, щоб не пошкодити коріння: простий лайфхак

Ігор Романько

Як правильно розділити розсаду щоб не пошкодити коріння

Весна – гарячий час для городників. Ми садимо насіння, розсаджуємо сіянці, пікіруємо... Останнє може здатися складним завданням, якщо коріння розсади переплелися між собою. Не хвилюйтесь!

У виданні theLime поділиться з вами двома простими способами пікірування, які допоможуть вам розсадити ваші рослини без проблем.

Читайте також: Коли та як сіяти чорнобривці, щоб насіння точно зійшло

Пікірування – це делікатний процес, тому важливо діяти акуратно, щоб не пошкодити коріння розсади. Після пікірування дайте рослинам час на адаптацію.

Чому важливо пікірувати розсаду?

  • Розмір майбутніх рослин багато в чому залежить від того, в якому контейнері вони ростуть.
  • Якщо не пікірувати та не проріджувати сіянці, вони будуть маленькими та слабкими.
  • Без проріджування та поділу розсади овочів урожай буде низьким.

Коли пікірувати розсаду?

Сигналом для пікірування є наявність 2-3 справжніх листків.

Два способи пікірування розсади з переплетеним корінням:

1. "Сухий" спосіб:

  • За кілька днів до пікірування припиніть полив, щоб ґрунт підсох.
  • "Помасажуйте" стінки ємності, щоб розпушити ґрунт.
  • Обережно вийміть розсаду з ємності.
  • Поставте пучок сіянців у склянку з водою кімнатної температури.
  • Акуратно діставайте сіянці по одному і розсаджуйте у нові ємності.

2. "Мокрий" спосіб:

  • Підготуйте відро з теплою водою.
  • Витягніть рослини з контейнера разом із кореневою грудкою.
  • Занурте сіянці у воду на 5-10 хвилин.
  • Акуратно струсіть рослини, щоб ґрунт зійшов, а коріння розплуталося.
  • Розсадіть сіянці у нові ємності.

Який спосіб вибрати?

Обидва способи пікірування розсади з переплетеним корінням є ефективними. Вибір залежить від ваших особистих вподобань.

Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати розсаду за допомогою саморобного засобу з кропиви.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

ЛайфхакиЛайфхаки сад-город