Як правильно купати собаку, щоб у тварини не було стресу: поради ветеринарів

Гігієнічний догляд за собакою — важлива складова відповідального утримання. Давайте розглянемо, як часто слід купати собаку, якою має бути температура води та які засоби використовувати.

Також обговоримо підготовку до купання та правильний алгоритм дій. Про це пише royalcanin.

Коли варто купати собаку

Купання собаки необхідне в таких випадках:

Гігієнічне купання : видалення пилу, бруду та інших речовин, що можуть негативно впливати на шкіру.

: видалення пилу, бруду та інших речовин, що можуть негативно впливати на шкіру. Лікувальне купання : призначається ветеринаром при дерматологічних проблемах із використанням спеціальних засобів.

: призначається ветеринаром при дерматологічних проблемах із використанням спеціальних засобів. Естетичне купання: підготовка до виставок або зйомок.

Частоту купання визначає ветеринар залежно від стану здоров’я тварини, її породи та способу життя.

Як часто купати собаку

Побутує думка, що часте купання шкодить здоров’ю шкіри та шерсті собаки. Насправді потреба у водних процедурах визначається індивідуально:

Активні собаки, що багато часу проводять на вулиці, потребують частішого миття.

Домашнім улюбленцям, які рідко виходять на прогулянку, купання потрібне рідше.

Чистота собаки важлива не лише для неї, а й для здоров’я власника. Регулярне миття знижує ризик алергічних реакцій через пил, лупу та інші алергени, що накопичуються в шерсті.

Підготовка до купання

Перед процедурою слід підготувати собаку, ванну та необхідні засоби.

Розчісування шерсті:

Ретельно розчешіть собаку перед купанням, особливо якщо вона довгошерста.

Використовуйте спеціальну щітку, адже людські гребінці не підходять через структуру підшерстка.

Після миття також потрібно розчесати шерсть, щоб уникнути заплутування.

Не забувайте регулярно (двічі на тиждень) розчісувати шерсть, особливо в зоні очей, носа та інтимних ділянок.

Температура води: Оптимальною вважається температура близько +37°C. Така вода підходить більшості середніх та великих порід. Вибір шампуню:

Не використовуйте людські шампуні, навіть дитячі.

Обирайте засіб з урахуванням типу шерсті та стану шкіри.

Консультація з ветеринаром допоможе підібрати оптимальний засіб для вашого улюбленця.

Як правильно купати собаку

Купання може бути стресовим, особливо для новачків. Головне — діяти послідовно.

Миття маленької собаки:

Використовуйте раковину або ванну з силіконовим килимком.

Спершу змочіть шерсть, нанесіть шампунь, а потім змийте.

За необхідності використовуйте бальзам.

Миття великої собаки:

Підготуйте ванну або душ відповідного розміру.

Для безпеки використовуйте килимок.

Змочіть шерсть, нанесіть шампунь, розподіліть по всьому тілу, ретельно змийте.

Довгошерстих собак намилюйте 2–3 рази.

Миття лап після прогулянки:

Не обов’язково мити всього собаку після кожного виходу на вулицю — досить промити лапи, не використовуючи шампунь.

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Сушка

Після миття шерсть слід ретельно висушити рушником або феном. Якщо собака боїться фена, достатньо промокнути шерсть рушником.

Що робити, якщо собака боїться води

Привчайте вихованця до ванної поступово.

Спокійний голос та ласощі після купання допоможуть зменшити стрес.

Спробуйте використовувати сухий шампунь як альтернативу.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви забезпечите своєму улюбленцю належний гігієнічний догляд, а процес купання стане комфортнішим для вас обох!

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