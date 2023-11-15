Як українською замінити пруфи, лайфхаки, факапи, фічі та скіли: поради філолога

Останнім часом в українській мові значно зросла кількість англіцизмів. Це слова, терміни, звороти або вирази, запозичені з англійської мови.

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Вони можуть бути повні або часткові, тобто повністю запозичені або запозичені лише частково, з перекладом або без перекладу.

Англізми в українській мові з'являються через масову культуру, зокрема через кіно, телебачення, музику та Інтернет. Також англізми можуть проникати в нашу мову через сферу бізнесу та економіки, науки та техніки, а також через моду та спорт.

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Англізми можуть бути корисними, оскільки вони дають можливість вживати в українській мові нові, сучасні терміни та поняття. Однак вони також можуть бути шкідливими, оскільки можуть призвести до "забруднення" української мови та втрати її самобутності.

Філологиня та редакторка Ольга Васильєва у Facebook пояснила, якими словами замінити популярні англіцизми, такі як дедлайн, пруф, лайфхак, факап, фіча та скіл.

Для прикладу словом "дедлайн" (дослівно перекладається як "мертва лінія"), означає нині крайній строк виконання якої-небудь роботи або поставленого завдання. А у XIX столітті називали лінію, яку не можна було перетинати в концентраційному таборі для військовополонених під час громадянської війни в США, інакше охорона одразу відкривала вогонь на ураження.

В українській мові, як зауважила Ольга Васильєва, є аж два відповідники: реченéць і крайдата.

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"Реченéць — застаріле слово, що означає строк. Крайдата — неологізм, але семантично прозоріший, тому я використовую його. Пишеться разом, як крайнебо", – сказала вона.

Васильєва додала, що коли йдеться про годину, а не дату, то можна вживати слово "крайчас".

Що стосується слова "фіча", то його змінниками стануть "особливість" чи "функція".

Замість "скіл" можна вживати слово "навичка". "Бекграунд" варто замінити на "досвід" або "нажиток", а "лайфхак" — "хитрість" або "порада".

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