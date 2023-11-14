Як українською сказати 'закатить истерику': відповідь викладача

Українці, що переходять на українську мову часто густо вживають словосполучення, чи сталі вирази, які перекладають дослівно.

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Дипломована викладачка української мови Віта Підгорець розповіла, яких помилок населення допускається частіше. Для прикладу, російське словосполучення "закатить истерику" перекладають як "закотити істерику". Однак правильно буде "вчинити істерику".

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Віта Підгорець нагадала: "калька або калькування — це вид мовного запозичення з однієї мови в іншу шляхом буквального дослівного перекладу".

Вона дала ще кілька порад, аби уникнути дослівного перекладу.

Для прикладу фраза: "Наша задача — зробити так, щоб ви відпочили" звучить неправильно.

"Розрізняймо: задача — питання (переважно математичного характеру), яке розв’язується шляхом обчислень за визначеною умовою. Завдання — наперед визначений, запланований для виконання обсяг роботи, справа; мета, до якої прагнуть", – пояснила вона.

Тож правильно буде сказати: "Наше завдання зробити так, щоб ви відпочили".

Ще одна часта помилка – вживання словосполучення "співпадіння обставин".

"Замініть скалькований іменник "співпадіння" на стилістично кращий варіант — "збіг"", – порадила викладачка.

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