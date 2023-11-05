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Суспільство

Як українською сказати "собутыльник"

Билім Олена

Як українською сказати 'собутыльник'

У спільноті "Чиста мова" у Фейсбуці українці поцікавилися, як сказати українською мовою "собутыльник". Цим словом росіяни називають людей, які разом вживають алкогольні напої.

У російсько-українському словнику мовознавця Овсія Ізюмова за 1926 рік є лише один варіант перекладу цього слова. Це "горілча́ний брат". А на сайті "Словотвір" пропонуються такі варіанти перекладу:

  • супияк
  • співчарник
  • почарківець ("товариш по чарці")
  • чаркувальник
  • почарник
  • однопляшечник
  • спільник з пиятики.

Спільнота "Чиста мова" пропонує лише три варіанти перекладу слова "собутыльник". Це "горілча́ний брат", "почаркі́вець" та "чопови́й брат" (від "чопового" – мита на продаж спиртного).

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Що стосується людей, які зловживають алкоголем, в Україні їх називають пияками.

Синоніми до слова п'яниця:

  • алкого́лік
  • випива́ка
  • запия́ка
  • опия́ка
  • п'янди́га
  • п'яни́ця
  • п'яни́ченька
  • п'яни́чка
  • п'янчу́га
  • п'янчу́жка
  • п'яню́га
  • пите́ць
  • питу́щий
  • пропия́ка
  • брагун
  • бражник
  • пиворіз
  • пропоєць
  • пропій

Раніше мовознавець Олександр Авраменко сказав, сказати правильно "потяг" чи "поїзд"

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Суспільство