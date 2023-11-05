Як українською сказати 'собутыльник'

У спільноті "Чиста мова" у Фейсбуці українці поцікавилися, як сказати українською мовою "собутыльник". Цим словом росіяни називають людей, які разом вживають алкогольні напої.

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У російсько-українському словнику мовознавця Овсія Ізюмова за 1926 рік є лише один варіант перекладу цього слова. Це "горілча́ний брат". А на сайті "Словотвір" пропонуються такі варіанти перекладу:

супияк

співчарник

почарківець ("товариш по чарці")

чаркувальник

почарник

однопляшечник

спільник з пиятики.

Спільнота "Чиста мова" пропонує лише три варіанти перекладу слова "собутыльник". Це "горілча́ний брат", "почаркі́вець" та "чопови́й брат" (від "чопового" – мита на продаж спиртного).

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Що стосується людей, які зловживають алкоголем, в Україні їх називають пияками.

Синоніми до слова п'яниця:

алкого́лік

випива́ка

запия́ка

опия́ка

п'янди́га

п'яни́ця

п'яни́ченька

п'яни́чка

п'янчу́га

п'янчу́жка

п'яню́га

пите́ць

питу́щий

пропия́ка

брагун

бражник

пиворіз

пропоєць

пропій

Раніше мовознавець Олександр Авраменко сказав, сказати правильно "потяг" чи "поїзд".

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