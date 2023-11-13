Ви точно думали інакше: як сказати українською 'мне обидно'

Українським відповідником російського "мне обидно" є "мені прикро". Це слово означає відчуття незадоволення, розчарування, яке виникає внаслідок того, що хтось зробив щось не так, або тоді, коли щось не склалося так, як хотілося.

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На цьому зауважив професор, доктор філологічних наук Олександр Пономарів у блогу на сайті BBC Україна.

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Наприклад, якщо хтось сказав вам щось образливе, ви можете сказати: "Мені прикро, що ти так сказав (сказала)". Або, якщо ви не змогли потрапити на концерт, який давно хотіли відідати, ви можете сказати: "Мені прикро, що я не зміг потрапити на концерт".

Інші варіанти перекладу "Мне обидно":

Мені боляче

Мені неприємно

Мені ніяково

Мені невесело

Мені неприємно

Однак, ці варіанти перекладу мають дещо інше значення, ніж "мені прикро". Наприклад, "мені боляче" означає фізичний біль після того, як ас образили, а "мені неприємно" означає неприємне відчуття, яке не обов'язково пов'язане з образою.

Тому, найкращим перекладом "мне обидно" є "мені прикро". Це слово є найбільш точним і відповідає загальному значенню російського виразу.

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