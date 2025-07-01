Як використовувати попіл в саду та на городі в якості добрива

Попіл здавна відомий як ефективне органічне добриво, багате на корисні елементи, такі як калій, кальцій, фосфор, магній і мікроелементи. Його застосування покращує структуру ґрунту, стимулює ріст рослин, підвищує врожайність і сприяє зміцненню імунітету культур.

Втім, для досягнення бажаного результату важливо знати, як правильно його використовувати, аби не завдати шкоди саду чи городу. Про це пише ТСН.

Перед внесенням попелу потрібно з’ясувати тип ґрунту на ділянці, адже це добриво ефективне лише для кислих або слабокислих ґрунтів. На лужних ділянках його застосування може бути шкідливим. Визначити кислотність допоможе звичайна лакмусова паличка з садового магазину. Варто також враховувати, що не всі рослини добре реагують на підживлення попелом. Зокрема, овочеві культури на кшталт помідорів, перцю, капусти та огірків зазвичай отримують від нього користь. Натомість рослини, які надають перевагу кислішому середовищу — такі як лохина, калина, гортензія чи жимолость — краще підживлювати іншими засобами, наприклад, сульфатом калію.

Найкращим часом для внесення попелу вважається весна. На початку сезону його розподіляють по ділянці з розрахунку приблизно відро на 3–4 квадратні метри. Ґрунт після цього стає пухкішим, а рослини отримують необхідні поживні речовини. Не варто сипати попіл прямо на насіння, що вже проросло, адже ефективніше додавати його безпосередньо під корінь рослин і кущів, забезпечуючи контакт із кореневою системою.

Попіл також використовують як природний засіб проти шкідників. Зокрема, для боротьби з попелицею готують спеціальний відвар — просіяний попіл кип’ятять у воді, настоюють, проціджують і розбавляють до необхідного об’єму для обприскування уражених рослин. Окрім того, це добриво можна застосовувати і для кімнатних рослин. Для цього попіл змішують із водою, настоюють тиждень і використовують для підживлення квітів у горщиках.

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Ефективним є й рідкий варіант підживлення: розчин попелу у воді використовують для поливу під корінь городини або ягідних кущів. Наприклад, суницю й полуницю рекомендується підживлювати одразу після цвітіння — тоді попіл не лише стимулює ріст, а й захищає від сірої гнилі та шкідників. При посадці саджанців дерев чи ягідних кущів також доцільно додати жменю попелу в лунку, щоб полегшити укорінення та адаптацію до нового середовища.

Цінність попелу як добрива пояснюється високим вмістом калію, якого в деревному попелі зазвичай 10–12%. Саме тому він особливо корисний для таких культур, як томати, огірки, капуста, картопля, морква, цибуля, полуниця, виноград. У складі також є кальцій, фосфор, інші мікро- і макроелементи. Водночас попіл не містить азоту й хлорних сполук, тому є екологічно безпечним для більшості рослин. Правильне і вчасне застосування цього простого засобу здатне значно покращити стан вашого городу чи саду.

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