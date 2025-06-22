Голівки будуть величезні: чим підживити часник перед збором врожаю

Досвідчені городники добре знають: на врожайність часнику впливають не лише правильна посадка та весняний догляд. Вирішальне значення має також заключне підживлення перед збиранням.

Якщо провести його вчасно та з дотриманням усіх нюансів, ви отримаєте великі, щільні головки, які відмінно зберігатимуться взимку. Своїми порадами на своєму youtube - каналі ділиться садівник-практик, який розповідає, як ефективно підживити озимий часник у середині червня.

Чому часник жовтіє перед збиранням — і чому це добре

Навіть якщо протягом усього сезону часник мав яскраво-зелене листя, приблизно за 3–4 тижні до збирання воно починає жовтіти. Це природний процес — у цей час всі накопичені поживні речовини переміщуються з листя в цибулину. Починається активне формування зубчиків і збільшення головки.

Щоб упевнитися в цьому, достатньо викопати одну рослину — ви побачите, що цибулина вже поділена на зубці. Саме зараз рослина потребує найбільшої підтримки для того, щоб максимально сформувати врожай.

Що і як вносити: добрива без азоту

Перед внесенням добрив важливо зволожити ґрунт, навіть якщо нещодавно пройшов невеликий дощ. Волога допомагає поживним речовинам краще засвоюватися. Якщо дощі були сильними — додатковий полив не потрібен.

Для заключного підживлення часнику ідеально підходять фосфорно-калійні добрива без вмісту азоту:

Монофосфат калію – оптимальний варіант. Фосфор сприяє розвитку зубчиків, а калій допомагає транспортувати поживні речовини з листя до головки та утворює щільну луску для тривалого зберігання. Рекомендована доза — 20 г на 10 л води.

– оптимальний варіант. Фосфор сприяє розвитку зубчиків, а калій допомагає транспортувати поживні речовини з листя до головки та утворює щільну луску для тривалого зберігання. Рекомендована доза — 20 г на 10 л води. Сірчанокислий калій (сульфат калію) – альтернатива, що також не містить азоту. Має додатковий плюс — наявність сірки, яка посилює гостроту смаку часнику.

– альтернатива, що також не містить азоту. Має додатковий плюс — наявність сірки, яка посилює гостроту смаку часнику. Майстер (3-11-38) – менш бажаний варіант через вміст азоту, але допустимий у разі відсутності інших варіантів.

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Чому у фіналі не можна вносити азот

На завершальному етапі азотні добрива тільки шкодять. Вони провокують надмірний ріст зеленої маси, що послаблює формування головки, погіршує щільність і знижує здатність до зберігання. Ваше завдання — підтримати цибулину, а не листя.

Як правильно провести підживлення

Готовий розчин (20 г добрива на 10 л води) виливають під корінь або по всій грядці — без необхідності робити поглиблення. До цього моменту коренева система вже сформована і здатна ефективно поглинати вологу з поверхневого шару.

За два тижні до збирання поливи повністю припиняють. Це допоможе активніше спрямувати всі поживні речовини з листя в цибулину і забезпечить щільність головки.

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