'Їжа богів': археологи відкрили новий історичний факт про шоколад

Нове дослідження, опубліковане в журналі Scientific Reports, показало, що какао-дерево, з якого ростуть какао-боби, ймовірно, почало свою подорож з Амазонки 5000 років тому. Його розповсюдження по інших регіонах відбулося завдяки міграції людей та торговим шляхам.

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"Люди протягом довгого часу транспортували та торгували рослинами, сприяючи еволюції одомашнених культур", - пишуть автори дослідження. Теоброма какао (какао-дерево) походить з неотропічної частини Південної Америки. Проте, про його одомашнення та використання в цих регіонах відомо дуже мало, – повідомляє Newsweek.

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Команда дослідників, під керівництвом Клер Лано, ретельно вивчила 352 фрагменти керамічних горщиків віком від 5900 до 400 років, знайдених в Еквадорі, Колумбії, Перу, Мексиці, Белізі та Панамі.

Проаналізувавши ДНК стародавнього какао, вони виявили три генетичні штами. Це дозволило їм дослідити, як ці штами розводилися та поширювалися між різними культурами. Виявилося, що какао-боби були значно більш поширені між різними культурами, ніж вважали раніше.

Сьогодні шоколад є одним з найпопулярніших продуктів у світі. А какао-дерево, з якого він виготовляється, й досі залишається однією з найважливіших культур на планеті. Його наукова назва, Theobroma cacao, дослівно перекладається як "їжа богів".

Однак какао-дереву загрожують численні небезпеки, такі як хвороби та зміна клімату. Дослідники стверджують, що знання про його генетичну історію та різноманіття допоможуть їм у розв'язанні цих проблем.

Нові знахідки свідчать, що після одомашнення в Амазонці 5000 років тому какао-дерево швидко поширилося вздовж узбережжя Тихого океану. До цього дослідження деталі його поширення, а також його використання в різних культурах, залишалися невідомими.

Отримані дані також дають нове уявлення про різні сорти какао-дерева та про те, як вони диверсифікувалися.

Наразі існує 11 різних сортів какао-дерева. В ході дослідження вчені виявили "високий рівень генетичного різноманіття серед стародавніх штамів", що свідчить про схрещування різних популяцій.

"Ми помітили, що ще в середньому голоцені в Південній Америці відбулося інтенсивне генетичне змішування між географічно віддаленими популяціями какао, яке стимулювало адаптацію T. cacao до нових умов", - пишуть автори дослідження.

Середній голоцен охоплює період від 4000 до 6000 років тому.

"Ця складна історія одомашнення какао лягла в основу сучасних популяцій какао-дерев, і її розуміння може допомогти нам краще керувати їхніми генетичними ресурсами", - стверджують автори.

Це дослідження є важливим кроком у розумінні походження та еволюції одного з найулюбленіших продуктів у світі.

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