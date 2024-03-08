У Швеції знайшли скарбницю з понад 30 000 унікальних артефактів

Під час недавніх археологічних досліджень у шведському місті Кальмар відбулося сенсаційне відкриття - скарбниця з понад 30 000 старожитностей. Проєкт, який тривав два роки під керівництвом Магнуса Стібеуса з Державного історичного музею, виявив не лише руїни будівель, підземних приміщень і вулиць, але й величезну кількість артефактів.

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Це масштабне дослідження дозволяє нам зазирнути у життя різних верств населення минулого - купців, ремісників, державних службовців, парафіян, як заможних, так і малозабезпечених городян.

Серед найцікавіших знахідок - золотий перстень XV століття з гравіюванням Христа, імовірно, жіночий. Подібні персні траплялися в Північній Фінляндії, Остергетланді та Уппланді, що свідчить про захопливі історичні зв'язки того часу. Про це пише Heritage Daily.

Не менш вартісним є виявлення рідкісного скляного альсенгемета - маленького скляного камінця, пов'язаного з церковним контекстом. У XIII-XIV століттях такі амулети використовували паломники. Знайдений у Кальмарі альсенгемет має три витончено вирізьблені фігурки, що робить його незвичайною та особливо цінною знахідкою.

Крім реліквій, археологи виявили сліди Кальмарської війни 1611 року між Данією-Норвегією та Швецією за торгові шляхи та мита. Спалені садиби, гарматні ядра, мушкетні кулі та мечі свідчать про напад дансько-норвезьких військ на місто.

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Ця знахідка допомагає зрозуміти життя різних прошарків населення та вплив історичних подій, як от Кальмарської війни, на місто. Золотий перстень та, особливо, альсенгемет дають яскраве уявлення про культурні та релігійні практики того часу.

Оскільки дослідники продовжують аналіз та документацію артефактів, потенціал для нових відкриттів та розуміння історії Кальмара залишається високим. Цей археологічний проєкт не лише збагачує знання про минуле міста, а й демонструє важливість збереження та вивчення старожитностей.

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