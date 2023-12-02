Археологи у Перу знайшли моторошні поховальні маски (фото)

Група археологів з Папського католицького університету Перу виявила 73 непошкоджених поховання в поховальних зв’язках (фардо) в Пачакамаці, на південь від Ліми.

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Поховання датуються періодом розширення доісторичної імперії Варі, тобто приблизно 800–1100 роками нашої ери. Серед них на особливу увагу заслуговують поховання осіб обох статей у масках із різьбленого дерева та кераміки на так званих "псевдо головах", пише Heritagedaily.

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Це відкриття є значним внеском у розуміння доіспанської історії Перу. Воно свідчить про те, що Пачакамак був важливим релігійним центром у період імперії Варі, і що його мешканці мали складну культуру та релігію, зазначили археологи.

Поховання були знайдені в великому комплексі могильників біля підніжжя Мальованого храму. Поховальні пачки спочатку складали індивідуально, а згодом і групами. Стан збереження більшості з них вражаючий.

Маски, знайдені в похованнях, вирізані з дерева або виготовлені з кераміки. Вони часто зображують людські обличчя, але також зустрічаються маски тварин та божеств. Маски могли використовуватися для різних цілей, наприклад, для ритуалів або використовувалися як прикраси.

"Це відкриття є справжньою золотою жилою інформації про доіспанську культуру Перу. Воно дає нам унікальний погляд на життя людей, які жили в Пачакамаці в період імперії Варі", – сказав професор Кшиштоф Маковський, який очолював дослідження.

Дослідники планують продовжити вивчення поховань, щоб дізнатися більше про їхнє значення та контекст.

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