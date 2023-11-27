У Греції знайшли чудово збережені останки чоловіка, який загинув від цунамі 3600 років тому

Міжнародна група вчених знайшла останки молодого чоловіка, який загинув приблизно 3 600 років тому внаслідок цунамі, спричиненого виверженням вулкана Тера на острові Санторіні.

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Попередні дослідження свідчили про те, що виверження вулкана Тера було значущою подією, яку пов'язують із занепадом міноської цивілізації (бронзова доба) на острові Крит. Це виверження сталося приблизно між 1600 і 1500 роками до нашої ери. Санторіні розташований у східному Середземномор’ї, на північ від Криту, між південною Грецією та південною Туреччиною.

Про це пише Факти.

Хоча є свідчення виверження вулкана, інформації про цунамі обмаль. Це пояснюється тим, що цунамі зазвичай призводить до зникнення уламків та тіл у морі, залишаючи мало слідів на березі. З цієї причини рештки жертв цього цунамі досі не були знайдені.

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Скелет молодого чоловіка було виявлено під час розкопок в районі, відомому як Чешме-Багларарасі, на березі затоки Чешме на заході Туреччини. На цьому місці вже кілька років знаходять артефакти пізньої бронзової доби. Однак тільки недавно вдалося виявити сліди цунамі - шари попелу та сміття, які не були вимиті назад у море.

Крім решток чоловіка, дослідники також знайшли скелет собаки. Радіовуглецеве датування підтвердило, що обидва скелети належать до періоду не раніше 1612 року до нашої ери.

Нагадаємо, у Єгипті знайшли поховане під пісками місто віком 3000 років: найбільше, яке коли-небудь знаходили.

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