Як правильно удобрювати картоплю, аби забезпечити оптимальний ріст

Коли справа доходить до посадки картоплі, забезпечення належного підживлення має важливе значення для отримання щедрого врожаю. UAportal поділився рецептами внесення добрив при посадці, щоб максимізувати врожайність.

Що потрібно внести в посадкову лунку

При посадці картоплі вибір на користь індивідуального підживлення рослин, а не внесення добрив по всьому полю, виявляється більш вигідним і корисним. Добриво слід вносити в кожну посадкову лунку.

Щоб задовольнити різноманітні потреби картоплі в поживних речовинах, рекомендується поєднувати органічні та мінеральні добрива. Органічні покращують якість ґрунту та поглинання поживних речовин, тоді як мінеральні безпосередньо впливають на загальну врожайність.

Органічні добрива слід вносити в посадкову яму, а мінеральні – в якості покриття. Однак дуже важливо суворо дотримуватися інструкцій з використання мінеральних добрив, щоб запобігти ризику пошкодження врожаю через надмірне внесення добрив.

Правильна техніка внесення добрив під час посадки картоплі

Для підживлення можна використовувати свіжий гній, дотримуючись суворого співвідношення 1:10. Внесення гною забезпечує ґрунт необхідними мікроелементами та мінералами. Використовуючи сечовинні добрива, розчиніть 1 столову ложку сечовини в 10 літрах води, дайте відстоятися, а потім поливайте безпосередньо навколо коренів.

Дуже важливо використовувати тільки сухий гній. Коли свіжий тваринний вноситься безпосередньо в ґрунт, він має властивість активно розкладатися, виділяючи тепло і газ, що може завдати шкоди кореневій системі рослини.

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Золу, з іншого боку, можна або розвести водою і полити коріння картоплі, або посипати саму рослину. Цей метод забезпечує захист від шкідників і хвороб. Також корисним є поєднання сухого перегною з попелом з розрахунку 700 грамів перегною на 5 столових ложок попелу.

Також для підживлення картоплі рекомендується компостна суміш, створена з соломи зернових і кінського гною. Цей матеріал перед внесенням повинен бути добре перепрілим.

Серед мінеральних добрив для картоплі особливо підходять такі специфічні варіанти, як амофоска, азофоска та нітроамофоска. Важливо вносити не більше 10 грамів фосфорних добрив у кожну лунку для оптимального засвоєння фосфору.

Калій та азот слід вносити окремо. Суміш суперфосфату та цибулиння також виявилася ефективною для підживлення картоплі. Просто внесіть по одній чайній ложці суперфосфату і цибулиння в кожну посадкову ямку, щоб отримати користь від цієї суміші.

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