Садівники назвали найкращий час для обрізання гортензій: 'не пропустіть, щоб не втратити квіти'

Гортензії можуть прикрасити будь-який сад. Їхні великі суцвіття різних кольорів – від білого та рожевого до пурпурного та синього – неодмінно привернуть увагу.

Відео дня

Однак, щоб гортензії цвіли рясно, їх важливо правильно обрізати. Як пише express.co.uk, фахівці з Університету Нью-Гемпшира рекомендують обрізати гортензії навесні.

Можливо, вас також зацікавить: Пиво, яйця та вазелін: як ці продукти "воюють" проти слимаків та равликів

Чому не можна обрізати гортензії восени або взимку?

В цей час рослина знаходиться в стані спокою. Обрізка може пошкодити гортензію, а нові пагони, які з'являться, будуть сприйнятливі до морозів. Важливо зберегти старі бруньки та гілки на кущі. Вони захищають нові квіти від холоду.

Обрізка гортензій навесні має ряд переваг:

Стимулює ріст нових пагонів. Це призводить до більших і пишніших квітів.

Забезпечує рясне цвітіння. Ваша гортензія буде радувати вас красою все літо.

Де найкраще посадити гортензії?

Гортензії не люблять пряме сонячне проміння. Найкраще посадити їх у тіні. Важливо також забезпечити їм регулярний полив. Ґрунт не повинен пересихати.

Чим підгодувати гортензії?

Внесення органічних добрив, таких як компост або мульча, допоможе рослині цвісти рясніше.

Отже, не забудьте обрізати свої гортензії навесні. Це допоможе їм розкрити весь свій потенціал і радувати вас красою протягом усього літа.

Раніше експерти порадили висаджувати насіння у старі губки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!