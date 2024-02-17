Не викидайте старі губки: як вони згодяться для вирощування рослин

Звичайна губка може стати вашим новим союзником у садівництві. Цей екологічний трюк не лише економить місце, але й робить процес вирощування розсади простішим.

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Як повідомляє santeplusmag.com, цей спосіб дозволить вам створити постійне вологе середовище для розсади, тому зернята швидше проростуть.

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Як правильно використати губки:

Переконайтеся, що губки не містять хімічних домішок. Промийте їх водою, а для кращого захисту від цвілі обробіть розчином відбілювача. Змочіть губки, а перед цим проколіть їх, або надріжте, щоб вкласти насіння.

Потім накрийте лоток з губками плівкою та поставте на сонячне місце.

Регулярно перевіряйте губки, щоб вони не пересихали та не запліснявіли. Збризкуйте їх водою з пульверизатора, якщо потрібно. Коли рослини проростуть, пересадіть їх у горщики або на грядку, розрізаючи губку ножицями, щоб не пошкодити коріння.

Які рослини можна вирощувати на губці

Цей метод підходить для дрібного насіння, наприклад, цибулі, часнику, брокколі, гірчиці. Для більшого насіння рекомендується зробити глибші виямки в губці.

Пересаджувати паростки можна, коли стебла досягнуть 10 см. Звертайте увагу на загальний вигляд рослини: вона повинна мати листя.

Губку можна використовувати не лише для пророщування розсади, але й для поливу. Розріжте губку та викладіть шматочки на дно горщика для рослин, додайте ґрунт і посадіть насіння. Губка буде вбирати зайву воду, забезпечуючи оптимальний рівень вологості для ваших рослин.

Цей метод з губками не потребує багато простору, тому ідеально підходить для квартир або невеликих садів.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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