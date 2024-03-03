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Як обробити яблуні від шкідників та хвороб після зими

Ігор Романько

Як правильно обробляти дерева яблуні від шкідників

Яблуня – одне з найпопулярніших плодових дерев в Україні. Щоб отримати якісний та рясний урожай, важливо правильно доглядати за деревом.

Дотримуючись цих порад з сайту dim.novyny, ви зможете захистити свою яблуню від шкідників та хвороб і отримати рясний урожай смачних яблук.

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Одним з найважливіших етапів догляду є обробка яблуні від шкідників та хвороб ранньою весною.

Коли обробляти яблуню?

  • Перша обробка проводиться до розпускання бруньок (зазвичай в першій декаді березня).
  • Друга обробка - під час розпускання бруньок (кінець березня - початок квітня).
  • Третя обробка - перед цвітінням.
  • Четверта обробка - під час цвітіння.

Чим обробляти яблуню?

До розпускання бруньок:

  • Мідний купорос або розчин "Нітрафену".
  • Бордоська рідина 3%, мідний або залізний купорос 3% (для запобігання парші).
  • Суспензія колоїдної сірки (від кліщів).
  • Розчин "Хлорофосу" (від гусені та довгоносиків).

Під час розпускання бруньок:

  • Бордоська рідина (якщо минуло два тижні від попереднього обприскування).
  • Розчин деревного попелу (100-200 г на відро води) - проти шкідників та хвороб.

Перед цвітінням:

  • Розчин деревного попелу.
  • Професійні препарати (наприклад, "Фуфанон-Нова", "Біотлін").

Під час цвітіння:

  • Колібріс (3 мл на 5-8 л води) - інсектицид, який найменш токсичний для бджіл.
  • Страж (3 мл на 5-8 л води) - фунгіцид для профілактики парші, борошнистої роси та інших хвороб.

Важливо!

  • Перед обробкою яблуні уважно прочитайте інструкцію до препарату.
  • Обробку проводять вранці або ввечері, коли немає сонця.
  • Використовуйте засоби індивідуального захисту (респіратор, рукавички, окуляри).
  • Не обробляйте яблуню під час дощу.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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