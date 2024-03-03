Як обробити яблуні від шкідників та хвороб після зими
Яблуня – одне з найпопулярніших плодових дерев в Україні. Щоб отримати якісний та рясний урожай, важливо правильно доглядати за деревом.
Дотримуючись цих порад з сайту dim.novyny, ви зможете захистити свою яблуню від шкідників та хвороб і отримати рясний урожай смачних яблук.
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Одним з найважливіших етапів догляду є обробка яблуні від шкідників та хвороб ранньою весною.
Коли обробляти яблуню?
- Перша обробка проводиться до розпускання бруньок (зазвичай в першій декаді березня).
- Друга обробка - під час розпускання бруньок (кінець березня - початок квітня).
- Третя обробка - перед цвітінням.
- Четверта обробка - під час цвітіння.
Чим обробляти яблуню?
До розпускання бруньок:
- Мідний купорос або розчин "Нітрафену".
- Бордоська рідина 3%, мідний або залізний купорос 3% (для запобігання парші).
- Суспензія колоїдної сірки (від кліщів).
- Розчин "Хлорофосу" (від гусені та довгоносиків).
Під час розпускання бруньок:
- Бордоська рідина (якщо минуло два тижні від попереднього обприскування).
- Розчин деревного попелу (100-200 г на відро води) - проти шкідників та хвороб.
Перед цвітінням:
- Розчин деревного попелу.
- Професійні препарати (наприклад, "Фуфанон-Нова", "Біотлін").
Під час цвітіння:
- Колібріс (3 мл на 5-8 л води) - інсектицид, який найменш токсичний для бджіл.
- Страж (3 мл на 5-8 л води) - фунгіцид для профілактики парші, борошнистої роси та інших хвороб.
Важливо!
- Перед обробкою яблуні уважно прочитайте інструкцію до препарату.
- Обробку проводять вранці або ввечері, коли немає сонця.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту (респіратор, рукавички, окуляри).
- Не обробляйте яблуню під час дощу.
Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.
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