Як обробити яблуні від шкідників та хвороб після зими

Яблуня – одне з найпопулярніших плодових дерев в Україні. Щоб отримати якісний та рясний урожай, важливо правильно доглядати за деревом.

Відео дня

Дотримуючись цих порад з сайту dim.novyny, ви зможете захистити свою яблуню від шкідників та хвороб і отримати рясний урожай смачних яблук.

Читайте також: Як так коли потрібно обрізати дерева навесні

Одним з найважливіших етапів догляду є обробка яблуні від шкідників та хвороб ранньою весною.

Коли обробляти яблуню?

Перша обробка проводиться до розпускання бруньок (зазвичай в першій декаді березня).

проводиться до розпускання бруньок (зазвичай в першій декаді березня). Друга обробка - під час розпускання бруньок (кінець березня - початок квітня).

Третя обробка - перед цвітінням.

- перед цвітінням. Четверта обробка - під час цвітіння.

Чим обробляти яблуню?

До розпускання бруньок:

Мідний купорос або розчин "Нітрафену".

Бордоська рідина 3%, мідний або залізний купорос 3% (для запобігання парші).

Суспензія колоїдної сірки (від кліщів).

Розчин "Хлорофосу" (від гусені та довгоносиків).

Під час розпускання бруньок:

Бордоська рідина (якщо минуло два тижні від попереднього обприскування).

Розчин деревного попелу (100-200 г на відро води) - проти шкідників та хвороб.

Перед цвітінням:

Розчин деревного попелу.

Професійні препарати (наприклад, "Фуфанон-Нова", "Біотлін").

Під час цвітіння:

Колібріс (3 мл на 5-8 л води) - інсектицид, який найменш токсичний для бджіл.

Страж (3 мл на 5-8 л води) - фунгіцид для профілактики парші, борошнистої роси та інших хвороб.

Важливо!

Перед обробкою яблуні уважно прочитайте інструкцію до препарату.

Обробку проводять вранці або ввечері, коли немає сонця.

Використовуйте засоби індивідуального захисту (респіратор, рукавички, окуляри).

Не обробляйте яблуню під час дощу.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!