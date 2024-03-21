Археологи знайшли докази пірсингу на рештках доісторичних людей (фото)

Археологи з Анкарського університету в Туреччині зробили сенсаційне відкриття, що проливає нове світло на звичаї та самовираження наших доісторичних предків.

Під час розкопок неолітичного поселення Бонкуклу Тарла, датованого 11 000 років тому, дослідники виявили понад 100 декоративних предметів, розташованих біля вух і підборіддя людських останків. Їх детальний аналіз свідчить про те, що ці предмети використовувалися як пірсинг, що робить їх найдавнішими прямими доказами цієї практики в світі, пише Newsweek.

"Це свідчить про те, що те, що ми робимо сьогодні, тобто використовуємо пірсинг, можна простежити до наших доісторичних предків", - говорить Емма Байсал, співавтор дослідження.

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Знайдені артефакти виготовлені з різних матеріалів, таких як вапняк, обсидіан та річкова галька. Їх розмір і форма свідчать про те, що вони використовувалися для пірсингу вух і губ.

Аналіз скелетів також підтверджує цю теорію. Знос нижніх різців, що спостерігається у деяких останків, відповідає тому, що можна спостерігати у людей, які носили лабрети (губні прикраси) в різних культурах.

"Це найдавніші приклади пірсингу, знайдені на скелетах людей, які їх носили", - підкреслює Байсал.

До цього подібні артефакти знаходили на інших неолітичних стоянках, але без чітких доказів їх використання як пірсинг.

"Це відкриття дозволить нам по-новому інтерпретувати багато артефактів з неоліту", - говорить Байсал.

Знахідки в Бонкуклу Тарла свідчать про те, що пірсинг у неоліті мав не лише естетичне, але й соціальне значення. Його могли використовувати як символ зрілості.

"Це свідчить про те, що люди, які жили 11 000 років тому, мали складні практики орнаментування тіла", - говорить Байсал.

Нагадаємо, у Швеції знайшли скарбницю з понад 30 000 унікальних артефактів.

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