У Британії рибалка виловив стародавній меч вікінга (фото)

У Західному Оксфордширі рибалка випадково дістав з річки Червелл меч вікінгів. Знахідка датується періодом між 850 і 975 роками нашої ери.

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Тревор Пенні не знав, що це таке, але, порадившись із друзями звернувся до спеціаліста. Про це повідомляє The History Blog.

Це найстаріший предмет, коли-небудь знайдений в Оксфордширі за допомогою магнітної риболовлі. Такі мечі у хорошому стані можуть зберігати сліди органічних залишків (дерева, шкіри, тканини) на руків’ї.

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Він пошкоджений корозією, але під нею може ховатися органічний скарб. Містер Пенні підтвердив, що він буде збережений службами Оксфордського музею та залишиться у Вітні, або буде виставлений у музеї.

Нагадаємо, у Швеції знайшли скарбницю з понад 30 000 унікальних артефактів.

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