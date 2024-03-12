У Туреччині виявили найдавніші докази перфорації тіла в скелетах віком 11 тисяч років (фото)

Археологи знайшли найдавніші відомі докази перфорації тіла в скелетах, які датуються 11 000 років тому. Знахідку зробили на місці розкопок Бонкуклу Тарла в південно-східній Туреччині.

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Аналіз показує, що лише дорослі робили пірсинг, що вказує на те, що доісторичний звичай міг бути ритуалом, пов’язаним із ритуалом повноліття. Про це повідомляє Arkeonews.

Команда з Університету Анкари знайшла понад 100 прикрас, похованих у могилах 11 тисячолітніх людей під час розкопок. Прикраси були виявлені поруч із вухами та підборіддям скелетних останків.

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Різноманітність прикрас свідчить про те, що вони були розроблені для використання як у вухах, так і в нижніх губах. Це підтверджено аналізом скелета останків, який показує візерунки зносу на нижніх різцях, які відповідають прикладам носіння у губі в різних культурах як історично, так і зараз.

Подальше дослідження показало, що і чоловіки, і жінки мали пірсинг, але його носили лише дорослі. Жодне з дитячих поховань на місці не містило доказів цих прикрас.

Це свідчить про те, що пірсинг був не лише естетичним, але й мав соціальне значення, вважають дослідники. Це кидає виклик існуючим наративам, які відносять початкове залучення до практики перфорації тіла приблизно в середині сьомого тисячоліття до нашої ери.

Нагадаємо, у Швеції знайшли скарбницю з понад 30 000 унікальних артефактів.

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