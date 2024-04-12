Жорстокості не було меж: вчені виявили, що жертвоприношення було надзвичайно розповсюдженим явищем в епоху неоліту

Група науковців занурилась у глибини історії, щоб розкрити таємниці жорстоких ритуалів кам'яної доби. Їх мета – з'ясувати, наскільки поширеними були людські жертвоприношення в Європі того періоду.

Початком дослідження стало вивчення скелетів, знайдених у неолітичній гробниці у французькій долині Рони. Двоє з них належали жінкам, які загинули від задухи, причому їх тіла були зафіксовані в певних позах. Одна з жертв, ймовірно, була похована живцем. Про це пише Gizmodo.

Подальші дослідження показали, що жертвопринесення відбулися 6000-5500 років тому, а подібна ритуальна форма вбивства використовувалась протягом 2 тисячоліть.

"Відсутність письмових джерел – це головна проблема археології, особливо коли мова йде про доісторичні часи", – зазначають автори дослідження.

Однак існують певні індикатори ритуальних жертвоприношень. Наприклад, незвичайні пози тіл. Багато болотних тіл – добре збережені рештки, знайдені в стародавніх болотах Північної Європи, – свідчать про ритуальні вбивства.

Скелети з долини Рони були виявлені в гробниці, збудованій з урахуванням сонцестоянь. Це наводить на думку про те, що в цьому місці шанували божества, пов'язані з сільським господарством, і, ймовірно, людські жертвопринесення використовувались як форма поклоніння.

"Специфічне розташування тіл – складених одне на одному і з фрагментами точильного каменю – свідчить про навмисне розміщення з чіткою ритуальною метою", – пишуть дослідники.

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Удушення лігатурами – форма ритуального насильства, зафіксована по всій Європі. Цей метод включав зв'язування щиколоток і горла жертви, що призводило до самозадушення. Подібні жертвопринесення зображені на наскельних малюнках у печері Аддаура в Італії.

Вчені дослідили 20 пам'яток у 14 різних місцях – від сучасної Іспанії до Чехії і від півночі Німеччини до півдня Сицилії. Вік цих пам'яток варіюється від 5400 р. до н.е. до 3534 р. до н.е. Четверо з ймовірних жертв жертвоприношень – це діти.

"Цей культурний феномен міг поширюватися в Центральній Європі протягом майже двох тисячоліть, перш ніж досягти свого апогею в пізньому середньому неоліті", – роблять висновок дослідники.

Нагадаємо, моторошний ритуал найбільшого жертвоприношення тварин у Західному Середземномор’ї виявили в Іспанії.