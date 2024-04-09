Палеонтологічне відкриття: вчені виявили унікальні рештки новонароджених динозаврів (фото)

Неймовірні знахідки були зроблені у штатах Вікторія та Новий Південний Уельс, що знаходяться на південному сході Австралії. Ці давні рептилії існували близько 100 мільйонів років назад під час середнього крейдового періоду.

В ті давні часи, Австралія була розташована значно ближче до південного полюсу, і хоча клімат був холоднішим порівняно з сучасним, він все ще був достатньо м’яким для життя динозаврів. Про це пише інтернет журнал cikavosti.

Виявлені рептилії, належали до групи орнітоподів – це були двоногі рослиноїдні істоти, що мали спорідненість з відомим ігуанодоном, проте їх розміри були значно скромніші. Вага зрілої тварини могла досягати 20 кілограмів, у той час, як дитинча на момент народження мало масу не більше 200 грамів. У цих місцях раніше вже були знайдені останки дорослих особин схожих видів, але це перший випадок виявлення останків дуже юних динозаврів на території Австралії, а можливо, і в усій південній півкулі.

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Найдрібніші кістки, ймовірно, належали тим, хто не встиг вилупитися з яйця. Кістки трохи більшого розміру, знайдені в штаті Вікторія, могли належати новонародженим, які лише почали своє життя поза яйцем і, ймовірно, знаходилися недалеко від місця свого вилуплення. Через незначний вік та погане збереження, точний вид цих динозаврів не встановлено.

Досі не вдалося виявити самі яйця або їхні фрагменти. Існує припущення, що вони могли бути знищені хижаками тієї епохи.

Причини загибелі молодих динозаврів залишаються загадкою, але існує версія, що це могло статися через екстремально низькі температури. У той період південно-східна частина Австралії знаходилася на широтах, аналогічних сучасній Гренландії, але в протилежній півкулі.

Детальнішу інформацію можна знайти у статті, опублікованій у журналі Scientific Reports.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Північній Америці було знайдено два нові види раніше невідомих науці динозаврів.

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