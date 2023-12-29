У Північній Америці знайдено два нові види раніше невідомих науці динозаврів

Палеонтологи виявили два нових види куполоподібних динозаврів у Північній Америці. Ці динозаври, відомі як пахіцефалозаври, жили в останній частині крейдяного періоду, безпосередньо перед масовим вимиранням, яке знищило більшість видів рослин і тварин на Землі.

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Один вид, названий Sphaerotholus triregnum, був знайдений у східній Монтані. Другий вид, названий Sphaerotholus lyonsi, був знайдений у південній Альберті, Канада, пише Newsweek.

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Обидва види мали куполоподібні голови, що були характерною особливістю пахицефалозаврів. Однак вони також мали ряди вузлів на своїх головах, що відрізняло їх від інших пахицефалозаврів.

За словами палеонтолога Кері Вудраффа, який очолював дослідження, ці вузли могли бути використані для захисту від хижаків або для ритуальних боїв між самцями.

Відкриття цих двох нових видів дає нам більше інформації про різноманіття пахицефалозаврів і про те, як вони жили і розвивалися. Воно також підкреслює, що навіть перед масовим вимиранням динозаври все ще еволюціонували та диверсифікувалися.

Раніше науковці припустили, що динозаври можуть бути причиною того, чому ми не доживаємо до 200 років.

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