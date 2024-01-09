В Італії виявили храм поклоніння богам-імператорам: розкриває аспекти незвіданої історії Стародавнього Риму

Захоплююча знахідка в Італії свідчить про те, що релігійні зміни в Римській імперії відбувалися поступово і взаємно.

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Під сучасними парковками в місті Спелло, Італія, американські дослідники виявили руїни стародавнього храму, який кидає виклик нашому розумінню релігійної еволюції Римської імперії.

Про це пише Study Finds.

Храм, побудований за часів Костянтина Великого, першого християнського імператора Риму, був присвячений імператорському культу, форму поклоніння, в якій померлі імператори шанувалися як боги. Це відкриття є найважливішим свідченням імператорського культу в Італії IV століття і пізньої Римської імперії.

Дослідники вважають, що храм був побудований для того, щоб об’єднати язичників і християн у місті Спелло. Це свідчить про те, що релігійні зміни в Римській імперії відбувалися поступово і взаємно, а не раптово і радикально.

Відкриття храму бере свій початок у XVIII столітті, коли в Спелло був знайдений рескрипт Костянтина Великого. У цьому документі імператор наказує жителям міста святкувати релігійне свято на честь його божественних предків, сім’ї Флавіїв.

Цей рескрипт свідчить про те, що Костянтин був готовий поважати язичницькі традиції, навіть будучи християнином. Він також показує, що в Римській імперії існувала висока ступінь релігійного різноманіття.

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За словами професора Дугласа Бойна з Університету Сент-Луїса, який очолював розкопки, храм у Спелло є важливим внеском у наше розуміння релігійної еволюції Римської імперії.

“Це відкриття показує, що релігійні зміни в Римській імперії не були різкими або однозначними", – сказав Бойн. “Насправді, вони були більш складними і багатогранними, ніж ми раніше думали".

Дослідники сподіваються, що подальші розкопки в Спелло допоможуть їм краще зрозуміти релігійні та культурні зміни, які відбувалися в Римській імперії в IV столітті.

Нагадаємо, в Італії знайшли розкішно прикрашені гробниці 2 та 4 століття нашої ери.

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