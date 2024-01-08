В Італії знайшли розкішно прикрашені гробниці 2 та 4 століття нашої ери

Під час будівництва сонячної електростанції поблизу Риму в Італії було знайдено давньоримський некрополь із 67 скелетами, похованими в 57 вишуканих гробницях. Знахідка датується 2-4 століттями нашої ери.

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Про це пише CNN.

Археологів здивувало те, що знайдені скелети були одягнені в золоті прикраси та дороге шкіряне взуття. Багато гробниць були розкішно оформлені, щоб нагадувати будинки покійних.

"Ми знайшли кілька скелетів, які були одягнені в дорогі панчохи та взуття," - сказав археолог Емануеле Джанніні. "Усі ці багатства свідчать про те, що це були не місцеві фермери, а члени вищої кори римських сімей, які походили з міст."

Різноманітність похоронних предметів, покладених біля останків, а також розкішний дизайн і облицювання всередині гробниць змусили археологів припустити, що ті, хто їх поховав, хотіли відтворити їхні земні домівки. Інтер'єри багатьох гробниць мали вишукані тканинні підкладки або були оточені та вкриті черепицею чи шматками теракоти, як маленькі будиночки.

Більшість виявлених гробниць були спільними - побудованими принаймні для двох мешканців, які, ймовірно, мали спільний родинний зв'язок. Було знайдено кілька скелетів, обмотаних один навколо одного.

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"Будівництво гробниць для всієї родини є типовою давньоримською рисою, але вони вирізняються своїм внутрішнім декором, який свідчить про багатство та статус," - говорить археолог.

Місцева влада впевнена, що буде ще більше знахідок, коли розкопки для сонячного парку перемістяться на іншу ділянку поблизу.

Нагадаємо, у Туреччині розкопали старовинне кладовище, де були поховані пів сотні дітей.

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