У Бразилії виявили поховання невідомої групи мисливців-збирачів віком 10 000 років (фото)

У Бразилії археологи виявили велике кладовище корінних народів, на якому зберігається понад 40 скелетів і тисячі могильних виробів. Знахідка датується 10 000 років.

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Найдавніші людські останки належать до раніше невідомої спільнотив, що передувала самбаківцям, прибережним мисливцям-збирачам, які історично жили в цьому районі. Знахідка є найстарішим документом про людей у ​​північно-східному штаті Мараньян, повідомляє Live Science.

Кладовище, на якому зберігаються людські останки різних періодів, було розкопано в Сан-Луїсі, столиці та найбільшому місті Мараньяо. Поховання були знайдені на фермі Розан, яка згодом стала міською археологічною ділянкою між двома жвавими проспектами.

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Останні розкопки, які почалися в червні 2019 року, спочатку виявили різноманітні фрагменти кераміки та кам’яних знарядь. Потім, під час піку пандемії COVID-19 у 2020 році, археологи знайшли перший скелет на глибині приблизно 60 сантиметрів під поверхнею.

З тих пір команда знайшла загалом 43 скелети та близько 100 000 фрагментів артефактів принаймні з чотирьох різних шарів відкладень, що свідчить про те, що це місце було населено людьми принаймні в чотири різні періоди, що охоплювали до 8500 років.

Найглибше похований скелет був знайдений на глибині майже 2 метри під землею. Археологи датували його за допомогою методу оптично стимульованої люмінесценції (OSL).

Результати вказали на часовий проміжок між 7000 і 10 000 років тому, відкриваючи можливе таємниче досамбаківське населення в регіоні.

Раніше археологи знайшли в Оклахомі скам‘янілий фрагмент шкіри ящірки віком 300 мільйонів років. Істота жила за 45 мільйонів років до перших динозаврів.

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