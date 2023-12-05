В Африці виявили сліди птахів віком 210 млн.років: найстаріші на планеті

Дослідження, опубліковане у PLOS ONE, провели вчені з Університету Флориди та Університету Південної Африки. Вони проаналізували сліди скам'янілостей, знайдених у різних частинах Лесото на півдні Африки. Спостереження, здійснені на основі вивчення зразків роду Trisauropodiscus, вказують на ймовірність їх відношення до птахотазових динозаврів періоду пізнього тріасу або ранньої юри.

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Про це пише NV.ua.

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Автори дослідження виявили, що ці сліди не збігаються з відомими викопними тваринами цього часу в історії Землі. Вони припускають, що сліди можуть бути залишені ранніми предками птахів або є результатом конвергентної еволюції, де лапи птахів та рептилій розвивалися окремо. Отже, відкриття цих слідів розширює розуміння першовідкриття пташиних ніг до пізнього тріасу, вносячи новий елемент у загадку еволюції птахів.

Нагадаємо, у Туреччині виявили давньоримську мозаїку з двома левами.

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