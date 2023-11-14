Покращує роботу травної системи та підвищує настрій: чому варто регулярно вживати квашену капусту

З настанням холодів всі активно починають записати квашену капусту. Вона не лише дуже корисна, але й може довго зберігатись без холодильника, що стає значним плюсом в умовах можливих перебоїв з електроенергією.

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Про це пише ТСН.

Метод ферментації, який використовується для приготування квашеної капусти, активізує молочнокисле бродіння, де бактерії поглинають вуглеводи. Цей процес насичує капусту корисними речовинами і органічними кислотами, аналогічно процесу закваски йогурту. Смак капусти стає кислим, а термін зберігання може сягати кількох місяців.

Квашена капуста покращує стан кишківника та спри загальному полегшенню травлення завдяки пробіотикам, які утворюються під час ферментації. Вона також захищає від токсинів, запалення та шкідливих мікроорганізмів, а клітковина, що міститься в овочах, ефективно запобігає запорам.

Підтримуючи водно-сольовий баланс в організмі, квашена капуста особливо корисна для печінки, зменшуючи негативний вплив алкоголю. Вміст вітаміну С та корисні бактерії рятує від інтоксикації та сприяє кращому засвоєнню заліза.

Додатково, пробіоти в квашеній капусті впливають на роботу мозку та нервової системи, поліпшуючи настрій і сприяючи боротьбі з депресивними симптомами. Дослідження також показали, що стан мікрофлори кишківника може впливати на ризик хвороби Альцгеймера, і пробіотики можуть зменшити ймовірність її розвитку.

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Загалом, квашена капуста має низку корисних властивостей, таких як зміцнення імунітету, підтримка здоров'я кісток та допомога від похмілля, завдяки присутності янтарної кислоти.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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