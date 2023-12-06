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Науковці розповіли про дерева, що можуть "ходити" (фото)

Билім Олена

Науковці розповіли про дерева, що можуть 'ходити' (фото)

У лісах індійського субконтиненту відбувається дивовижне явище – дерева баньян "ходять". Дерево  пересувається лісовою підстилкою зі швидкістю, яка здебільшого непомітна для людей, реагуючи на навколишнє середовище та адаптуючись до екосистеми.

Ці дерева, які є священними в індуїзмі, вони розширюють своє середовище корінням, які є гнучкими й можуть "повзати" таким чином, що дозволяє їм змінювати положення для оптимального сонячного світла та поживних речовин. Завдяки цій здатності баньяни визнані найбільшими у світі за площею, яку вони можуть охопити як особини, повідомляє IFLScience.

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В Індії росте найбільше у світі баньянове дерево. Воно знаходиться в штаті Андхра-Прадеш, відоме як Тіммамма Марріману, воно має площу 19 107 кв. Далі на черзі йдуть дерево Кабір Вад (17 520 кв. м) у Гуджараті та гігантське дерево баньян у Маджі (16 770 кв. м).

Баньяни також відомі як "інжир-душитель". Вони ростуть з насіння, яке потрапляє на інші дерева, а потім пускають своє коріння вниз, щоб задушити їх. Коли дерево-господар відмирає, баньян випускає свої характерні корені, що підтримують гілки, які виглядають як інші дерева.

Науковці розповіли про дерева, що можуть ''ходити'' (фото)
Науковці розповіли про дерева, що можуть ''ходити'' (фото)
Науковці розповіли про дерева, що можуть ''ходити'' (фото)
Науковці розповіли про дерева, що можуть ''ходити'' (фото)
Науковці розповіли про дерева, що можуть ''ходити'' (фото)

Окрім своєї біологічної унікальності, баньяни мають важливе символічне значення в Індії. Вони називаються "Вата-врікша" і пов’язуються з Ямою, богом смерті. Тому дерево часто вирощують біля крематоріїв у деяких селах.

Згідно з індуїзмом, Крішна виголосив свою проповідь священної Бхагавад Гіти, стоячи під баньяновим деревом. Індуїстське космічне "світове дерево" також зображує перевернутий баньян, який має своє коріння в небесах і росте своїм корінням до Землі.

Протягом століть баньяни асоціювалися з життям, родючістю та воскресінням.

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