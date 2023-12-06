Науковці розповіли про дерева, що можуть ''ходити'' (фото)

У лісах індійського субконтиненту відбувається дивовижне явище – дерева баньян "ходять". Дерево пересувається лісовою підстилкою зі швидкістю, яка здебільшого непомітна для людей, реагуючи на навколишнє середовище та адаптуючись до екосистеми.

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Ці дерева, які є священними в індуїзмі, вони розширюють своє середовище корінням, які є гнучкими й можуть "повзати" таким чином, що дозволяє їм змінювати положення для оптимального сонячного світла та поживних речовин. Завдяки цій здатності баньяни визнані найбільшими у світі за площею, яку вони можуть охопити як особини, повідомляє IFLScience.

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В Індії росте найбільше у світі баньянове дерево. Воно знаходиться в штаті Андхра-Прадеш, відоме як Тіммамма Марріману, воно має площу 19 107 кв. Далі на черзі йдуть дерево Кабір Вад (17 520 кв. м) у Гуджараті та гігантське дерево баньян у Маджі (16 770 кв. м).

Баньяни також відомі як "інжир-душитель". Вони ростуть з насіння, яке потрапляє на інші дерева, а потім пускають своє коріння вниз, щоб задушити їх. Коли дерево-господар відмирає, баньян випускає свої характерні корені, що підтримують гілки, які виглядають як інші дерева.

Окрім своєї біологічної унікальності, баньяни мають важливе символічне значення в Індії. Вони називаються "Вата-врікша" і пов’язуються з Ямою, богом смерті. Тому дерево часто вирощують біля крематоріїв у деяких селах.

Згідно з індуїзмом, Крішна виголосив свою проповідь священної Бхагавад Гіти, стоячи під баньяновим деревом. Індуїстське космічне "світове дерево" також зображує перевернутий баньян, який має своє коріння в небесах і росте своїм корінням до Землі.

Протягом століть баньяни асоціювалися з життям, родючістю та воскресінням.

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