Смертельна краса: як свинцеві білила у складі древньої косметики вбили тисячі людей та чому їх все-одно продовжували використовувати

Використання білил із свинцю мають темну та небезпечну історію, що охоплює понад дві тисячі років. Незважаючи на свій привабливий зовнішній вигляд, цей пігмент становив загрозу та забирав людські життя.

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Свинцеві білила створювали шляхом об'єднання металевого свинцевого тонкого листа з оцтом. На жаль, Теофаст та Пліній, вчені, які першими відкрили цей пігмент, не були обізнані із токсичною природою свого відкриття. Ця летальна формула стала основою для різних стародавніх культур, зокрема китайців, які впровадили її у своє мистецтво, повідомляє Ancient Origins.

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Небезпека свинцевого білила полягає в його хімічному складі - 2PbCO3-Pb(OH)2. Ця сполука виявилася шкідливою, призводячи до серйозних симптомів у дорослих, таких як головні болі, біль в животі, сильний біль у суглобах та м'язах.

Діти, найбільш вразливі, стикалися із затримкою розвитку та втратою ваги. Проте цей смертельний пігмент потрапляв у косметику та мазі стародавніх єгиптян, греків і римлян.

Свинцеві білила активно використовували і в епоху європейського живопису завдяки його унікальним властивостям. Художники віддавали перевагу його теплому, м'якому білому відтінку заради здатності передавати складні деталі людської шкіри.

Навіть із появою у XX столітті безпечнішої альтернативи - діоксиду титану - привабливість свинцевого білила не згасла. Художники продовжували використовувати його, хоча рідше, завдяки його особливостям, не зважаючи на ризики, пов'язані із ним.

Історія свинцевого білила слугує суворим нагадуванням про темний бік краси. Незважаючи на те, що цей пігмент прикрасив історію своїм блиском, він залишив за собою безліч смертей.

Нагадаємо, вчені пояснили, що представляє собою грецька енциклопедія віком понад 900 років.

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