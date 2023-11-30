Google часів античності: вчені пояснили, що представляє собою грецька енциклопедія віком понад 900 років

Однією з монументальних праць серед античних праць є "Суда" – візантійський скарб, який датується 1100 роками. Уявіть його як давній Google, збірник, що виконував функції словника та енциклопедії грецької мови та подій того часу. Написана грецькою мовою, ця гігантська книга складається з 30 000 записів, розкриваючи деталі античного та візантійського світу.

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Про це пише Greek Reporter.

Термін "Suda" походить від візантійського слова "souda," що перекладається як "фортеця." Суда – це твір між граматичним словником і сучасною енциклопедією, глибоко досліджує походження та значення слів, використовуючи філологію свого часу.

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Суда унікальна не лише своєю розмірністю, але й тим, що зберігає інформацію з втрачених стародавніх джерел. Вона взаємодіє з древніми творами. створюючи безцінний літопис історії. Також відомо, що Суда поєднує фрагменти з різних джерел, включаючи енциклопедію Костянтина VII Багрянородного та інших.

Особистість Суїдаса, автора Суди, залишається загадкою. Ймовірно, він жив наприкінці X століття, і відомостей про нього обмаль. Суда містить як християнські, так і язичницькі сюжети, свідчачи про християнське походження автора. Цей текст став доступним для світу завдяки проєкту Suda On Line, який забезпечує вільний вхід до бази даних із перекладами та додатковою інформацією, роблячи його цінним ресурсом для тих, хто вивчає візантійську історію та середньовічний період.

Нагадаємо, 30-кілометрова "Диявольська комета" наближається до Землі шаленими темпами.

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