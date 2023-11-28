30-кілометрова 'Диявольська комета' наближається до Землі шаленими темпами

Комета 12P/Понс-Брукса, відома як "диявольська комета", можливо, втратила свої знакові роги після свого останнього виверження.

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Ця комета розміром із місто, яка має намір наблизитися до Землі в липні 2024 року, є кріовулканічною, тобто вона складається з крижаної оболонки, наповненої льодом і газом. Коли комета поглинає достатню кількість сонячного випромінювання, її морозні нутрощі, або кріомагма, перегріваються, повідомляє Space.

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Зазначається, що останнє виверження 12P/Понс-Брукса відбулося 31 жовтня 2023 року. Після цього виверження комета не утворила своїх характерних "рогів", які з’являлися після попередніх вивержень. Натомість її кома стала зеленою і мала таємничу "тіньову смугу".

Астрономи не впевнені, що означає втрата рогів комети. Можливо, це пов’язано з тим, що комета стала більш симетричною після останнього виверження. Або ж це може бути ознакою того, що комета змінюється або старіє.

У будь-якому випадку, ця зміна є важливою для астрономів, оскільки вона може дати їм нові уявлення про те, як працюють кріовулканічні комети.

12P/Понс-Брукса має діаметр близько 17 кілометрів. Період її обертання навколо Сонця близько 6,5 років. Вона наблизиться до Землі на відстань близько 16 мільйонів кілометрів у липні 2024 року. Це буде найближчий підхід комети до Землі за понад 70 років.

Нагадаємо, дві гігантські планети зіткнулися і випарувалися у зоряній системі. Після їхньої смерті в космосі помітили "пончик".

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