Іржаве листя на плодових деревах: як та чим лікувати

Якщо на листі груші чи інших плодових дерев з'явилися руді плями й вирости у вигляді "ріжків", це означає, що ваше дерево заражене іржею. Це спричинено патогенним грибком Gymnosporangium sabinae.

Цей грибок має особливість розвиватися на двох господарях - ялівці й груші. Ялівець є основним господарем, де грибок зимує, а потім, навесні, утворює спори, що переносяться вітром на листя груші, повідомляє consumerhm.gov.ua.

Спершу на листках груші з'являються помаранчеві плями, особливо після цвітіння в другій половині квітня. Іржа може також впливати на черешки і плоди, зокрема під час епідемій. В липні симптоми стають ще помітнішими, охоплюючи більшу частину листя. Цикл зараження повторюється кожні 1,5-2 роки, але іржа не може заразити ялівець або грушу саму по собі.

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Хоча іржа зазвичай не завдає серйозної шкоди, при масовому поширенні вона може значно ускладнити процес фотосинтезу та пригнічувати ріст пагонів. При повторних зараженнях рослини можуть значно ослабнути і вимерзнути.

Як боротися з іржею

Щоб боротися з іржею на груші, важливо враховувати кілька кроків і заходів. Оскільки хвороба активно проявляється на місцях, де зустрічаються груші і ялівці, рекомендується фізично відокремлювати декоративні хвойні насадження від плодових дерев.

Перші оприскування ялівцю варто проводити з першими весняними потепліннями, використовуючи препарати, такі як Хорус 75 WG, Амістар Екстра 280 SC, Скор 250 ЕС, Тельдор 50 WG, щоб запобігти розвитку грибниці на рослинах.

Якщо на ялівці вже є жовті слизисті нарости, їх необхідно обробити мідевмісними фунгіцидами, наприклад, Медян Экстра 350 SC. Обов'язково також обробляти груші препаратами, такими як Луна Сенсейшен 500 SC, Флінт 50 WG, щоб знищити грибок, коли плями на листках ще не видно, що робить іржу найбільш вразливою.

Після двотижневого періоду повторіть обробку груші іншими препаратами з іншою діючою речовиною, якщо листя вже покрите іржавими плямами. У кінці літа, якщо на листі почнуть з'являтися "роги", варто провести додаткове оприскування, наприклад, Купроксат, Медян Екстра 350 SC або Чемпіон ЗП. Не забувайте видаляти листя груші після їх опадання і обробляти сад осіннім оприскуванням, дезінфікувати кору і весною видаляти та спалювати сильно уражені гілки ялівцю.

Постійне застосування ефективних препаратів дозволить розірвати життєвий цикл паразита і мінімізувати його шкідливий вплив на ваші груші.

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