Веселкове гало навколо сонця помітили українські полярники (ефектне відео)

Національний антарктичний науковий центр показав відео, яке вдалося зняти українським полярникам на станції "Академік Вернадський". Це була веселка, що огорнула Сонце, або сонячне гало.

Відео дня

Сонячне гало — це оптичне явище, яке виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше спостерігається в перисто-шаруватих хмарах, рідше — за інших умов.

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Найпоширеніша форма гало — світле слабко забарвлене коло навколо Сонця чи Місяця. Воно виникає, якщо небо затягнуте високими й тонкими хмарами з мільйонами крихітних кристаликів льоду. Кожен кристалик відіграє роль мініатюрної призми.

Більшість кристаликів мають форму витягнутих шестигранників.

Полярники зауважили, що подібне явище з'являється біля станції Вернадського часто, оскільки мороз та підвищена вологість є ідеальними умовами для його виникнення.

"Іноді гало може “висіти" кілька годин поспіль, змінюючи колір та насиченість", – додали вони.

Нагадаємо, у 2022 році група астрономів дослідила траєкторію руху зірки білого карлика і прийшла до висновку, що невдовзі він викличе хаос у нашій Сонячній системі. Згідно з новими розрахунками, зіткнення відбудеться приблизно через 29 тисяч років, і його наслідки можуть бути катастрофічними.

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