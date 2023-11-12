Мертва зірка-втікачка може зіткнутися із Сонячною системою: чи є загроза для людства

У 2022 році група астрономів дослідила траєкторію руху зірки білого карлика і прийшла до висновку, що невдовзі він викличе хаос у нашій Сонячній системі.

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Згідно з новими розрахунками, зіткнення відбудеться приблизно через 29 тисяч років, і його наслідки можуть бути катастрофічними, повідомляє видання Space.

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Зазначається, що група астрономів переглянула траєкторію руху зірки білого карлика і зробила важливі висновки, що стосуються її можливого зіткнення з Сонячною системою. Згідно з дослідженням, науковці здійснили нові розрахунки, які суттєво модифікували попередні припущення.

Вчені використали дані космічного телескопа Gaia для аналізу блукаючих зір, що направляються до нашої Сонячної системи. Під час цього дослідження вони виявили зірку білого карлика WD 0810–353, яка, згідно з попередніми припущеннями, мала зіткнутися з Сонцем приблизно через 29 тисяч років.

Проте, нові спостереження показали, що магнітне поле мертвої зірки виявилося сильнішим, ніж очікувалося, і це поле впливає на її траєкторію та швидкість руху.

У результаті цих виявлених змін вчені прийшли до висновку, що WD0810–353 не зіткнеться з Сонячною системою. Навпаки, існує ймовірність того, що ця зірка рухається в іншому напрямку, віддаляючись від нашої Сонячної системи.

Раніше у NASA опублікували записи того, як "звучать" об'єкти Сонячної системи.

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