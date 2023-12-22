Ніколи не гадайте на Різдво й ось чому: прикмети на свята

Різдво – це свято, яке відзначається християнами у всьому світі. Це час єднання з близькими, святкування та молитов. Однак є багато прикмет, пов’язаних із Різдвом, яких слід дотримуватися, щоб не накликати біду.

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Однією з найпоширеніших є заборона на ворожіння на Різдво. Вважається, що в цей день нечиста сила особливо сильна, і ворожіння може призвести до неприємностей.

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Загалом, християнство засуджує різноманітні обряди, що супроводжуються залученням нечистої сили. Адже ворожіння – це занурення в ту стихію, від якої Христос звільнив людей.

Різноманітні обряди, спрямовані на передбачення майбутнього призводять до того, що злі духовні сили забирають всю нашу природу.

Ще одні категоричні заборони на Різдво(й будь-які великі християнські свята) – це сварки, пиятика, лихослів'я. Священники єдині у думці про заборони на Різдво: "Грішити не можна".

Вірянам радять згадати про людяність, доброзичливість та решту християнських цінностей, що возвеличують людину.

Православна церква зауважує: "Ворожіння – це спроба людини дізнатися про своє майбутнє через невидимі сили та прикмети. Ці невідомі сили ворожбити називають або духами, або душами померлих, або будинковими, або астральним розумом, космічним розумом і ще, напевно, багато можна навести назв. Але у всіх цих назв є одна загальна – нечиста сила чи диявол".

Зазначається, що мало знайдеться бажаючих безпосередньо спілкуватися з дияволом, тому він ніколи відкрито про себе не заявляє, а маскується під різними личинами, щоб якнайбільше людей заплутати у свої мережі.

Ворожіння були суворо заборонені Богом ще у Старому Завіті:

Не повинен перебувати в тебе той, хто провадить сина свого чи дочку свою через вогонь, віщун, ворожбит, ворожка, чарівник, чарівник, що викликає духів, чарівник і запитує мертвих; бо огидний перед Господом кожен, хто робить це, і за ці гидоти Господь, Бог твій, виганяє їх від лиця твого (Втор.18:10-12);

І коли скажуть вам: зверніться до викликачів померлих і до чарівників, до шептунів і черевомовців, - тоді відповідайте: чи не повинен народ звертатися до свого Бога? Чи питають мертвих про живих? (Іс.8:19).

Серед українців було заведено проводити обряди гадання та ворожіння на святки – період після Різдва та до Водохреща. Ці традиції збереглися від язичництва й дотепер.

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Старовинні ворожіння на святки

Одним з найпопулярніших було ворожіння на дзеркалах. Його проводили перед Маланкою (31 грудня) та перед Водохрещем (6 січня). Після заходу Сонця два дзеркала ставили один проти одного, а перед одним із дзеркал – дві запалені свічки. Дівчина ставала між дзеркалами та мала запитатися про свого судженого й подивитися у дзеркало, в якому відображалися свічки. Вважалося, що суджений покажеться їй у дзеркалі. По закінченню ворожіння промовляли "Чур мене", протирали дзеркала свяченою водою й клали їх до комори на тиждень – щоб "закрити портал у сторонній світ".

Ворожіння на нитці

Дівчата відрізають нитки однакової довжини й одночасно їх підпалюють. Чия нитка згорить швидше за інших, а й вийде заміж раніше.

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