Експерти назвали корисні та небезпечні страви різдвяної вечері

Наближається час Різдва, і разом з ним прийде сезон вишуканих та смачних страв. Попри традиційну рясність та калорійність різдвяних столів, вчені наголошують, що деякі страви можуть бути корисними для здоров’я серцево-судинної системи.

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Хоча холестерин часто сприймається як шкідливий для організму, важливо розрізняти між "хорошим" і "поганим" холестерином. "Поганий" холестерин може призвести до проблем із серцем, тоді як "хороший" холестерин корисний для здоров’я серця, пише IFLScience.

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Вчені вказують на те, що такі різдвяні страви, як індичка, лосось, куряча грудка, брюссельська капуста та червонокачанна капуста, містять ніацин, вітамін B3, який сприяє зниженню рівня холестерину. Дослідження також підтверджує, що ці продукти можуть поліпшити співвідношення поганого холестерину до хорошого та знизити ризик серцевих проблем.

Щодо вибору десертів, вчені рекомендують обирати більш здорові варіанти, такі як печені яблука чи груші, що допомагають знижувати рівень загального холестерину.

"Зауважимо, що не всі аспекти різдвяного столу є корисними для здоров’я. Деякі десерти, такі як пиріжки з фаршем та кремові страви, можуть бути висококалорійними та менш корисними для серця. Розумне споживання та поміркованість залишаються ключовими аспектами збереження здоров’я в сезон надмірного балування", – йдеться у повідомленні.

Експерти додали, що хоча Різдво приносить радість та святковий настрій, важливо пам’ятати про розумне харчування та активний спосіб життя, щоб забезпечити довгострокове здоров’я.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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