З якими продуктами не можна поєднувати яйця: майже ніхто про це не знає
Яйця – це цінний продукт, який містить багато білка, вітамінів і мінералів. Однак, як і з будь-яким продуктом, важливо дотримуватися правил його вживання.
Якщо ви хочете отримати максимальну користь від яєць, варто уникати їх поєднання з певними продуктами, пише ТСН. Нижче вказано п'ять продуктів, з якими не варто поєднувати яйця.
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- Бекон, ковбаса та інші м'ясні продукти. Шведські дослідники виявили, що регулярне вживання яєчні з м'ясними продуктами підвищує ризик розвитку раку підшлункової залози та інсульту.
- Молоко та молочні продукти. Танін, що міститься в молоці та інших молочних продуктах, перешкоджає засвоєнню білка з яєць.
- Чай. Танін, що міститься в чаї, також перешкоджає засвоєнню білка з яєць. Крім того, чай може викликати запори.
- Риба. Авідин, що міститься в рибі, зв'язується з вітаміном В7, який необхідний для нормального функціонування щитовидної залози.
- Банани. Банани містять багато клітковини, яка може уповільнювати травлення. Вживання бананів разом з яйцями може викликати проблеми з травленням.
Ось деякі поради щодо того, як правильно поєднувати яйця з іншими продуктами:
- Яйця можна поєднувати з овочами, фруктами, горіхами та злаками.
- Яйця можна використовувати для приготування супів, салатів, соусів та інших страв.
- Яйця можна їсти як самостійну страву, наприклад, на сніданок або обід.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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