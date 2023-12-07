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Що готують на Святвечір: 12 традиційних українських страв, які мають бути на столі

Билім Олена

Що готують на Святвечір: 12 традиційних українських страв, які мають бути на столі

Увечері 24 грудня, в переддень Різдва Христового, українці відзначають Святвечір. На столі обов'язково має бути 12 пісних страв, які символізують 12 місяців у році.

Найголовніша страва на столі – Кутя. Для приготування куті потрібна пшениці, склянка маку, пів склянки волоських горіхів, яблуко і мед, пише vsviti.

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Щоб приготувати кутю, пшеницю промийте і замочіть на ніч. Вранці проваріть пшеницю 3 години. Мак запарте в окропі й розімніть у ступці. Додайте до охолодженої каші мак, мед, горіхи й за бажанням яблуко, нарізане кубиками.

Традиційно кутю готують з медом, маком та горіхами. Але можна додати також інші інгредієнти, такі як цукати, сухофрукти, горіхи інших видів тощо.

Що готують на Святвечір: 12 традиційних українських страв, які мають бути на столі

Обов'язково на столі має стояти узвар. Сухофрукти можна використовувати будь-які, але найкраще підійдуть яблука, груші та сушені ягоди. Для приготування узвару сухофрукти потрібно промити в теплій воді, залити водою та варити 30 хвилин. Потім додати цукор і варити ще 5 хвилин. Перед подачею узвар потрібно охолодити.

Що готують на Святвечір: 12 традиційних українських страв, які мають бути на столі

Ще однією традиційною різдвяною стравою є голубці з рисом та грибами. Традиційно на Святвечір готують пісні страви, тому ми пропонуємо вам рецепт голубців з грибами.

Для їх приготування потрібно відварити рис, запарити сушені гриби, подрібнити цибулю й натерти моркву. Розберіть капусту на листя і проваріть в окропі 5-8 хв. Потім посмажте цибулю та гриби, зріжте з листя капусти тверді прожилки. Змішайте рис, натерту моркву, додайте цибулю з грибами й приправте спеціями. Потім формуємо голубці й викладаємо їх у посуд для запікання, який має кришку. На сковорідці підігріваємо відвар з сушених грибів та томатну пасту, заливаємо цією рідиною голубці. Відправляємо їх у духовку на півтори години.

Що готують на Святвечір: 12 традиційних українських страв, які мають бути на столі

Вареники на столі символізують достаток родини. Тісто для вареників замішують з пшеничного борошна, холодної води, олії та солі. Воно має бути еластичним, щоб його можна було тонко розкачати.

Для начинки використовують різні інгредієнти: картоплю, тушковану капусту, картоплю з капустою, картоплю з грибами, з сиром, солоні або солодкі, з вишнями. Традиційно роблять велику порцію вареників з картоплею, а в них кидають декілька "з сюрпризом". Кому попадеться вареник з гречкою, той матиме достаток, кому з цукром - солодке життя тощо.

Що готують на Святвечір: 12 традиційних українських страв, які мають бути на столі

Пісний борщ символізує мир та злагоду. Для його приготування використовують буряк, моркву, капусту, цибулю, картоплю, помідори, томатну пасту, чорнослив, гриби, часник, спеції.Овочі нарізають і готують окремо. Буряк відварюють або запікають, чорнослив замочують у воді. Цибулю, моркву, гриби та помідори обсмажують на олії. Капусту дрібно шаткують.

Всі інгредієнти з'єднують у каструлі, заливають водою і варять до готовності. Перед подачею борщ можна посипати часником і петрушкою.

Що готують на Святвечір: 12 традиційних українських страв, які мають бути на столі

Січеники з гороху — це пісна страва, яка символізує сльози Божої Матері. Для їх приготування потрібно замочити горох у воді на ніч, потім відварити його і перетерти в пюре. Додайте манну крупу, обсмажену цибулю, яйця та спеції. Потім формуєте котлетки, обвалюєте в сухарях і обсмажуєте до рум'яності.

Риба символізує віру, яка є невіднятною частиною християнства. Її можна готувати різними способами: смажити, запікати або варити.

Що готують на Святвечір: 12 традиційних українських страв, які мають бути на столі

Салат із солоних огірків, кислої капусти та цибулі — це проста і смачна страва, яка також символізує достаток. Для її приготування потрібно свіжа цибуля, солоні огірки, квашена капуста, олія та сіль. Просто поріжте та змішайте всі інгредієнти.

Пісні деруни символізують достаток і родючість. Для їх приготування потрібні такі інгредієнти: картопля, цибуля, олія, сіль і перець.

Картоплю і цибулю натирають на тертці, віджимають зайву рідину, солять і перчать до свого смаку. Смажать деруни на розігрітій олії до золотистого кольору.

Варена картопля з часником - це проста і ситна страва, яка також символізує достаток. Рецепт простий: картоплю чистять, нарізають кубиками й варять до готовності. Потім треба злити воду, додати перетертий часник, олію і перець на смак.

Тушкована капуста з грибами — це традиційна українська страва, яка символізує міць, згуртованість і спільну плідну працю. Для її приготування потрібна квашена капуста, печериці, цибулина, зубчик часнику, олія та спеції на смак.

Капусту заливають водою і тушкують близько пів години. Потім її віджимають від зайвої рідини. Гриби та цибулю дрібно нарізають і смажать на гарячій сковорідці. Спочатку смажать цибулю, потім додають печериці. До готової суміші додають капусту і приправляють спеціями. Страву готують від 15 хвилин, поки не випарується зайва волога. Подають як холодною, так і гарячою.

Калачі або хліб — це ще одна традиційна українська страва, яка є частиною святкового столу. Заведено, щоб господиня пекла хліб або святкові калачі на Святвечір та на Різдво.

UAportal також підготував добірку із 5 рецептів, які стануть у пригоді на зимові свята. Пісні страви підійдуть для приготування на Різдво.

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