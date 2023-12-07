Що готують на Святвечір: 12 традиційних українських страв, які мають бути на столі

Увечері 24 грудня, в переддень Різдва Христового, українці відзначають Святвечір. На столі обов'язково має бути 12 пісних страв, які символізують 12 місяців у році.

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Найголовніша страва на столі – Кутя. Для приготування куті потрібна пшениці, склянка маку, пів склянки волоських горіхів, яблуко і мед, пише vsviti.

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Щоб приготувати кутю, пшеницю промийте і замочіть на ніч. Вранці проваріть пшеницю 3 години. Мак запарте в окропі й розімніть у ступці. Додайте до охолодженої каші мак, мед, горіхи й за бажанням яблуко, нарізане кубиками.

Традиційно кутю готують з медом, маком та горіхами. Але можна додати також інші інгредієнти, такі як цукати, сухофрукти, горіхи інших видів тощо.

Обов'язково на столі має стояти узвар. Сухофрукти можна використовувати будь-які, але найкраще підійдуть яблука, груші та сушені ягоди. Для приготування узвару сухофрукти потрібно промити в теплій воді, залити водою та варити 30 хвилин. Потім додати цукор і варити ще 5 хвилин. Перед подачею узвар потрібно охолодити.

Ще однією традиційною різдвяною стравою є голубці з рисом та грибами. Традиційно на Святвечір готують пісні страви, тому ми пропонуємо вам рецепт голубців з грибами.

Для їх приготування потрібно відварити рис, запарити сушені гриби, подрібнити цибулю й натерти моркву. Розберіть капусту на листя і проваріть в окропі 5-8 хв. Потім посмажте цибулю та гриби, зріжте з листя капусти тверді прожилки. Змішайте рис, натерту моркву, додайте цибулю з грибами й приправте спеціями. Потім формуємо голубці й викладаємо їх у посуд для запікання, який має кришку. На сковорідці підігріваємо відвар з сушених грибів та томатну пасту, заливаємо цією рідиною голубці. Відправляємо їх у духовку на півтори години.

Вареники на столі символізують достаток родини. Тісто для вареників замішують з пшеничного борошна, холодної води, олії та солі. Воно має бути еластичним, щоб його можна було тонко розкачати.

Для начинки використовують різні інгредієнти: картоплю, тушковану капусту, картоплю з капустою, картоплю з грибами, з сиром, солоні або солодкі, з вишнями. Традиційно роблять велику порцію вареників з картоплею, а в них кидають декілька "з сюрпризом". Кому попадеться вареник з гречкою, той матиме достаток, кому з цукром - солодке життя тощо.

Пісний борщ символізує мир та злагоду. Для його приготування використовують буряк, моркву, капусту, цибулю, картоплю, помідори, томатну пасту, чорнослив, гриби, часник, спеції.Овочі нарізають і готують окремо. Буряк відварюють або запікають, чорнослив замочують у воді. Цибулю, моркву, гриби та помідори обсмажують на олії. Капусту дрібно шаткують.

Всі інгредієнти з'єднують у каструлі, заливають водою і варять до готовності. Перед подачею борщ можна посипати часником і петрушкою.

Січеники з гороху — це пісна страва, яка символізує сльози Божої Матері. Для їх приготування потрібно замочити горох у воді на ніч, потім відварити його і перетерти в пюре. Додайте манну крупу, обсмажену цибулю, яйця та спеції. Потім формуєте котлетки, обвалюєте в сухарях і обсмажуєте до рум'яності.

Риба символізує віру, яка є невіднятною частиною християнства. Її можна готувати різними способами: смажити, запікати або варити.

Салат із солоних огірків, кислої капусти та цибулі — це проста і смачна страва, яка також символізує достаток. Для її приготування потрібно свіжа цибуля, солоні огірки, квашена капуста, олія та сіль. Просто поріжте та змішайте всі інгредієнти.

Пісні деруни символізують достаток і родючість. Для їх приготування потрібні такі інгредієнти: картопля, цибуля, олія, сіль і перець.

Картоплю і цибулю натирають на тертці, віджимають зайву рідину, солять і перчать до свого смаку. Смажать деруни на розігрітій олії до золотистого кольору.

Варена картопля з часником - це проста і ситна страва, яка також символізує достаток. Рецепт простий: картоплю чистять, нарізають кубиками й варять до готовності. Потім треба злити воду, додати перетертий часник, олію і перець на смак.

Тушкована капуста з грибами — це традиційна українська страва, яка символізує міць, згуртованість і спільну плідну працю. Для її приготування потрібна квашена капуста, печериці, цибулина, зубчик часнику, олія та спеції на смак.

Капусту заливають водою і тушкують близько пів години. Потім її віджимають від зайвої рідини. Гриби та цибулю дрібно нарізають і смажать на гарячій сковорідці. Спочатку смажать цибулю, потім додають печериці. До готової суміші додають капусту і приправляють спеціями. Страву готують від 15 хвилин, поки не випарується зайва волога. Подають як холодною, так і гарячою.

Калачі або хліб — це ще одна традиційна українська страва, яка є частиною святкового столу. Заведено, щоб господиня пекла хліб або святкові калачі на Святвечір та на Різдво.

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