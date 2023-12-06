Різдво 2023 за новим календарем: коли святкуватимуть українці та які традиції свята

Україна цього року офіційно святкуватиме Різдво за новим календарем. Замість 7 січня вся країна відзначатиме народження Ісуса Христа 25 грудня.

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Щодо вихідних днів на Різдво, то з 2023 року в Україні залишається тільки один вихідний – 25 грудня. Різдво 7 січня перестає бути державним святом і стає звичайним робочим днем. Однак, під час воєнного стану, який триває в Україні через напад росії, на офіційні державні свята, які припадають на робочі дні, немає вихідних.

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У 2023 році 25 грудня – це понеділок, а отже робочий день.

Різдво Христове – одне з найважливіших свят у православному календарі. Воно символізує примирення людини з Богом і оновлення людської природи.У православ'ї Різдво входить до числа дванадесятих свят, йому передує Різдвяний піст. Цей піст триває 40 днів.

Традиції та звичаї

Свято Різдва Христового в Україні має багаторічну історію та традиції. Ось деякі з них:

Святвечір – це переддень Різдва, який відзначається 24 грудня. У цей день господині готують 12 пісних страв на честь 12 апостолів. Головною стравою є кутя – каша з пшениці, маку, меду та горіхів.

Колядки – це традиційні українські обрядові пісні, які співають на Різдво. Колядники ходять по хатах і співають колядки, бажаючи господарям добробуту та щастя.

Святки – це період святкування Різдва, який триває з 25 грудня до 19 січня. У цей час заведено відвідувати церковні служби, співати колядки, ходити на вечорниці та ворожити.

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