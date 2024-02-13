Лікує нерви, шлунок та кишківник і продається в кожному магазині: який продукт треба регулярно вживати для покращення здоров‘я
Кефір - це не просто смачний кисломолочний продукт, а й справжня криниця здоров'я, особливо для людей після 50 років. З віком функції організму сповільнюються, йому потрібна додаткова підтримка, і кефір здатен з цим чудово впоратися.
Про це пише ТСН.
Чим же корисний кефір для організму?
- Покращує мікрофлору кишечника:
- Містить 50 корисних мікроорганізмів, які нормалізують баланс бактерій, зміцнюють імунітет, покращують травлення,знижують холестерин і сприяють виробленню вітамінів.
- Збалансована мікрофлора кишечника забезпечує 80% загального імунітету організму.
- Має потужну протимікробну дію:
- Пробіотичні бактерії кефіру запобігають утворенню та розмноженню шкідливих мікроорганізмів, що провокують кандидоз,грибкові та урологічні захворювання, часті ГРВІ.
- Зміцнює кістки та бореться з остеопорозом:
- Багатий на фосфор, калій і вітамін К2, який сприяє засвоєнню кальцію.
- Рекомендований людям після 50 років,вагітним, підліткам і тим, хто має дефіцит кальцію.
- Для максимальної користі для кісток рекомендується вживати кефір жирністю 2,5-3,5%.
- Нормалізує рівень цукру в крові:
- Незважаючи на вміст цукру, кефір здатен нормалізувати рівень цукру і знижувати ризики розвитку діабету ІІ типу.
- Корисний для серцево-судинної системи:
- Містить вітамін К2, який знижує ризики утворення тромбів.
- Полісахариди кефіру нормалізують артеріальний тиск і рівень холестерину.
- Завдяки своїм властивостям кефір може протистояти багатьом серцево-судинним захворюванням.
Кому не можна пити кефір?
- Не рекомендується вживати кефір натще,адже він може пошкодити слизову оболонку шлунка.
- Протипоказаний людям з підвищеною кислотністю шлунку, гастритом, виразкою шлунка, панкреатитом і хворобами дванадцятипалої кишки.
- Максимальна добова норма для дорослих - 250 мл.
Вживання кефіру - це простий і доступний спосіб покращити загальне самопочуття, зміцнити імунітет і зберегти здоров'я на довгі роки.
Нагадаємо, ми вже писали, як запобігти передчасному старінню.
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