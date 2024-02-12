Як запобігти передчасному старінню: просто виключіть зі свого раціону один продукт

Перш ніж витрачати гроші на дорогі креми проти зморшок або інвазивні косметичні процедури, спробуйте один простий і доступний метод: виключіть цукор зі свого раціону. Цукор, а точніше, швидкі вуглеводи, які в ньому містяться, вважають одним з головних ворогів жіночої молодості. Їх надмірне вживання може призвести до різноманітних проблем зі шкірою.

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Про це пише Радіотрек.

Які проблеми викликає цукор:

Дряблість шкіри: цукор руйнує колаген і еластин, білки, які відповідають за пружність і еластичність шкіри.

цукор руйнує колаген і еластин, білки, які відповідають за пружність і еластичність шкіри. Зморшки: глікація, процес, який запускається цукром, пошкоджує клітини шкіри, роблячи її більш схильною до утворення зморшок.

глікація, процес, який запускається цукром, пошкоджує клітини шкіри, роблячи її більш схильною до утворення зморшок. Набряки: вуглеводи розпадаються на вуглекислий газ і воду, яка може затримуватися в організмі, провокуючи набряки під очима та одутлість обличчя.

Відмова від цукру може мати ряд позитивних ефектів:

Поліпшення стану шкіри: шкіра стає більш пружною, еластичною, сяючою.

шкіра стає більш пружною, еластичною, сяючою. Зменшення зморшок: глибина існуючих зморшок може зменшитися, а нові з'являються рідше.

глибина існуючих зморшок може зменшитися, а нові з'являються рідше. Зменшення набряків: обличчя буде виглядати більш чітким і підтягнутим.

Звичайно, відмова від цукру - це не панацея. Для досягнення максимального ефекту рекомендується також:

Пити багато води: вода допомагає виводити з організму токсини і продукти розпаду, покращуючи стан шкіри.

Їсти багато фруктів і овочів: вони багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти,які необхідні для здоров'я шкіри.

вони багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти,які необхідні для здоров'я шкіри. Використовувати якісний крем з SPF: захист від ультрафіолетового випромінювання є ключовим фактором для збереження молодості шкіри.

захист від ультрафіолетового випромінювання є ключовим фактором для збереження молодості шкіри. Висипатися: сон відіграє важливу роль у регенерації шкіри.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити шкіру сяючою та гладкою.

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