Як запобігти передчасному старінню: просто виключіть зі свого раціону один продукт
Перш ніж витрачати гроші на дорогі креми проти зморшок або інвазивні косметичні процедури, спробуйте один простий і доступний метод: виключіть цукор зі свого раціону. Цукор, а точніше, швидкі вуглеводи, які в ньому містяться, вважають одним з головних ворогів жіночої молодості. Їх надмірне вживання може призвести до різноманітних проблем зі шкірою.
Про це пише Радіотрек.
Які проблеми викликає цукор:
- Дряблість шкіри: цукор руйнує колаген і еластин, білки, які відповідають за пружність і еластичність шкіри.
- Зморшки: глікація, процес, який запускається цукром, пошкоджує клітини шкіри, роблячи її більш схильною до утворення зморшок.
- Набряки: вуглеводи розпадаються на вуглекислий газ і воду, яка може затримуватися в організмі, провокуючи набряки під очима та одутлість обличчя.
Відмова від цукру може мати ряд позитивних ефектів:
- Поліпшення стану шкіри: шкіра стає більш пружною, еластичною, сяючою.
- Зменшення зморшок: глибина існуючих зморшок може зменшитися, а нові з'являються рідше.
- Зменшення набряків: обличчя буде виглядати більш чітким і підтягнутим.
Звичайно, відмова від цукру - це не панацея. Для досягнення максимального ефекту рекомендується також:
- Пити багато води: вода допомагає виводити з організму токсини і продукти розпаду, покращуючи стан шкіри.
- Їсти багато фруктів і овочів: вони багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти,які необхідні для здоров'я шкіри.
- Використовувати якісний крем з SPF:захист від ультрафіолетового випромінювання є ключовим фактором для збереження молодості шкіри.
- Висипатися: сон відіграє важливу роль у регенерації шкіри.
Нагадаємо, ми вже писали, як зробити шкіру сяючою та гладкою.
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