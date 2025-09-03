Кіт краде їжу: причини та методи боротьби

Деякі коти крадуть їжу навіть тоді, коли їх добре годують. Розуміння причин такої поведінки допоможе і власнику, і самому улюбленцю. Для господаря ця звичка стане менш дратівливою, а для тварини — безпечнішою, адже людська їжа може бути шкідливою чи навіть токсичною.

Про це пише Pets Radar. Якщо кіт регулярно тягне продукти зі столу, він ризикує споживати надмірну кількість калорій і з часом набрати зайву вагу. Тому важливо з раннього віку привчати його до спеціального корму — сухого чи вологого. Проте відмовити улюбленця від "мисливських інстинктів" буває непросто. У людській їжі більше жиру та цукру, тому вона здається привабливою, але завдає шкоди здоров’ю кота.

Ветеринар Джоанна Вуднатт пояснює, що тварина може красти їжу з різних причин: відчуття голоду, бажання отримати увагу чи проста цікавість. Якщо господар не забуває годувати свого вихованця, а він усе одно постійно шукає їжу, це може свідчити про проблеми зі здоров’ям, наприклад, про гіпертиреоз або діабет. У такому випадку варто звернутися до лікаря.

Іноді кіт з’являється біля господаря саме тоді, коли той готує, — у такий спосіб він прагне бути залученим або просто намагається привернути увагу, навіть якщо реакція негативна. Однак слід пам’ятати, що деякі продукти категорично небезпечні для котів: цибуля, шоколад, родзинки, а також м’ясна мотузка, фольга чи гострі кістки.

Щоб відучити кота від звички красти їжу, не варто пригощати його продуктами зі столу й дозволяти іншим робити те саме. Усі залишки потрібно швидко прибирати, а їжу не залишати у вільному доступі. Вуднатт радить навіть не залишати брудний посуд у мийці, щоб тварина не звикала доїдати залишки. Якщо кіт стрибає на стіл, допоможуть смужки двостороннього скотчу чи спеціальні датчики руху, які відлякують тварину безпечними струменями повітря.

