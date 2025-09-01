Кіт втрачає вагу: причини та як діяти

Раптове схуднення у котів — небезпечний сигнал, який не варто ігнорувати. Воно може бути наслідком як банальної нестачі калорій у раціоні, так і серйозних проблем зі здоров’ям.

Про це пише Daily Paws. Причинами втрати ваги у котів можуть бути порушення роботи кишківника, наявність паразитів, запальні процеси чи хронічні захворювання, які заважають повноцінному засвоєнню їжі. У такому випадку тварина може їсти достатньо, але не отримувати потрібних речовин. Іншою поширеною причиною є стоматологічні проблеми: біль під час жування змушує кота їсти менше або ковтати їжу неперетравленою, що також веде до схуднення.

Небезпечним фактором може стати і онкологія, яка часто супроводжується млявістю та втратою апетиту. У літніх тварин особливо поширені хронічна ниркова недостатність та гіпертиреоз, що спричиняють втрату ваги навіть за збереженого апетиту. Схожі симптоми можуть викликати й цукровий діабет, панкреатит чи серцеві хвороби.

Важливо розуміти, що навіть якщо кіт виглядає активним і поводиться звично, його схуднення може бути проявом серйозного захворювання. Особливо уважними варто бути до тварин старше восьми років, адже саме в цьому віці зростає ризик проблем із нирками та гормональними розладами.

У випадку втрати ваги необхідно звернутися до ветеринара. Лікар проведе необхідні аналізи — біохімію крові, перевірку сечі, УЗД — щоб визначити точну причину. Також варто обстежити зуби, адже стоматологічні проблеми часто недооцінюють. У деяких випадках допоможе корекція харчування та спеціалізовані лікувальні корми.

Окрему увагу слід приділяти змінам у споживанні води та частоті сечовипускання, адже це може вказувати на проблеми з нирками чи діабет. Важливо пам’ятати, що коти не можуть голодувати довго: відмова від їжі навіть на кілька днів загрожує небезпечним ураженням печінки.

Схуднення кота — це не косметична проблема, а серйозний симптом, що вимагає ветеринарного обстеження. Своєчасна діагностика та лікування допоможуть зберегти вашому улюбленцю здоров’я та довге життя.

