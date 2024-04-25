Коли садити гарбуз за місячним календарем у 2024 році

Гарбуз - це не лише смачна та корисна овочева культура, але й справжня окраса будь-якого городу. Його яскраві плоди не лише тішать око, але й стають основою для багатьох кулінарних шедеврів.

Вирощувати гарбуз можна двома способами: розсадою або насінням у відкритий ґрунт. Вибір методу залежить від кліматичних умов вашого регіону, сортових особливостей рослини та ваших особистих уподобань. Про це пише ТСН.

Коли садити гарбуз розсадою

Вирощування розсади гарбуза рекомендується в таких випадках:

Холодний клімат: Якщо ви живете в регіоні з холодним кліматом, де літо коротке та прохолодне, розсадний метод дозволить отримати ранній урожай.

Пізньостиглі сорти: Для вирощування пізньостиглих сортів гарбуза, які потребують більше часу для дозрівання, також краще використовувати розсаду.

Для вирощування пізньостиглих сортів гарбуза, які потребують більше часу для дозрівання, також краще використовувати розсаду. Необхідність у ранньому цвітінні: Якщо вам важливо отримати цвітіння гарбуза на ранніх стадіях розвитку, розсадний метод допоможе досягти цієї мети.

Сприятливими днями для садіння гарбуза за місячним календарем є:

у травні — 1- 4, 7 - 11, 14 - 18, 21 - 25, 28- 31.

у червні — 1 - 5, 8 - 12, 15 - 19, 22- 26, 29 - 30.

Вирощування гарбуза з насіння

Сіяти насіння гарбуза у відкритий ґрунт можна, коли ґрунт прогріється до +20°C, а нічні заморозки вже не очікуються. Це зазвичай відбувається в кінці травня - на початку червня.

Підготовка насіння до висівання

Перед висіванням насіння гарбуза рекомендується:

Відібрати здорові насінини: Виберіть великі, без пошкоджень, насінини.

Перевірити насіння на придатність: Помістіть насіння в підсолену воду. Здорові насінини осядуть на дно, а непридатні спливуть.

Помістіть насіння в підсолену воду. Здорові насінини осядуть на дно, а непридатні спливуть. Знезаразити насіння: Продезінфікуйте насіння в розчині марганцівки або золи.

Продезінфікуйте насіння в розчині марганцівки або золи. Проростити насіння: Замочіть насіння у теплій воді на кілька днів до наклеювання.

Висівання насіння у відкритий ґрунт

Для висівання насіння гарбуза у відкритий ґрунт виконайте такі кроки:

Підготуйте місце: Виберіть сонячне місце з родючим, добре дренованим ґрунтом.

Зробіть лунки: Лунки для гарбуза повинні бути розташовані на відстані 1-2 метри одна від одної.

Лунки для гарбуза повинні бути розташовані на відстані 1-2 метри одна від одної. Посійте насіння: Покладіть 2-3 насінини в кожну лунку, присипте ґрунтом і рясно полийте.

Покладіть 2-3 насінини в кожну лунку, присипте ґрунтом і рясно полийте. Прорідіть сходи: Коли сходи з'являться, залиште в кожній лунці найсильнішу рослину.

Догляд за гарбузом

Після висівання насіння або висадки розсади важливо забезпечити гарбузу належний догляд:

Полив: Регулярно поливайте гарбуз, особливо в спекотну та суху погоду.

Підживлення: Підгодовуйте гарбуз комплексним мінеральним добривом 2-3 рази за сезон.

Підгодовуйте гарбуз комплексним мінеральним добривом 2-3 рази за сезон. Прополка: Регулярно прополюйте грядки з гарбузом, щоб видаляти бур'яни.

Регулярно прополюйте грядки з гарбузом, щоб видаляти бур'яни. Захист від шкідників та хвороб: Проводьте профілактичні заходи для захисту гарбуза від шкідників та хвороб.

Збір врожаю

Гарбуз збирають, коли плоди досягнуть зрілості. Зазвичай це відбувається через 90-120 днів після сходів. Зрілий гарbuz має тверду шкірку, а його плодоніжка легко відділяється від плода.

Корисні поради

Для кращого запилення гарбуза рекомендується висаджувати на ділянці кілька рослин різних

Нагадаємо, дачники розповіли, що потрібно, аби гарбуз раніше дозрів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!