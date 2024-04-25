Коли садити гарбуз за місячним календарем у 2024 році
Гарбуз - це не лише смачна та корисна овочева культура, але й справжня окраса будь-якого городу. Його яскраві плоди не лише тішать око, але й стають основою для багатьох кулінарних шедеврів.
Вирощувати гарбуз можна двома способами: розсадою або насінням у відкритий ґрунт. Вибір методу залежить від кліматичних умов вашого регіону, сортових особливостей рослини та ваших особистих уподобань. Про це пише ТСН.
Коли садити гарбуз розсадою
Вирощування розсади гарбуза рекомендується в таких випадках:
- Холодний клімат: Якщо ви живете в регіоні з холодним кліматом, де літо коротке та прохолодне, розсадний метод дозволить отримати ранній урожай.
- Пізньостиглі сорти: Для вирощування пізньостиглих сортів гарбуза, які потребують більше часу для дозрівання, також краще використовувати розсаду.
- Необхідність у ранньому цвітінні: Якщо вам важливо отримати цвітіння гарбуза на ранніх стадіях розвитку, розсадний метод допоможе досягти цієї мети.
Сприятливими днями для садіння гарбуза за місячним календарем є:
- у травні — 1- 4, 7 - 11, 14 - 18, 21 - 25, 28- 31.
- у червні — 1 - 5, 8 - 12, 15 - 19, 22- 26, 29 - 30.
Вирощування гарбуза з насіння
Сіяти насіння гарбуза у відкритий ґрунт можна, коли ґрунт прогріється до +20°C, а нічні заморозки вже не очікуються. Це зазвичай відбувається в кінці травня - на початку червня.
Підготовка насіння до висівання
Перед висіванням насіння гарбуза рекомендується:
- Відібрати здорові насінини: Виберіть великі, без пошкоджень, насінини.
- Перевірити насіння на придатність: Помістіть насіння в підсолену воду. Здорові насінини осядуть на дно, а непридатні спливуть.
- Знезаразити насіння: Продезінфікуйте насіння в розчині марганцівки або золи.
- Проростити насіння: Замочіть насіння у теплій воді на кілька днів до наклеювання.
Висівання насіння у відкритий ґрунт
Для висівання насіння гарбуза у відкритий ґрунт виконайте такі кроки:
- Підготуйте місце: Виберіть сонячне місце з родючим, добре дренованим ґрунтом.
- Зробіть лунки: Лунки для гарбуза повинні бути розташовані на відстані 1-2 метри одна від одної.
- Посійте насіння: Покладіть 2-3 насінини в кожну лунку, присипте ґрунтом і рясно полийте.
- Прорідіть сходи: Коли сходи з'являться, залиште в кожній лунці найсильнішу рослину.
Догляд за гарбузом
Після висівання насіння або висадки розсади важливо забезпечити гарбузу належний догляд:
- Полив: Регулярно поливайте гарбуз, особливо в спекотну та суху погоду.
- Підживлення: Підгодовуйте гарбуз комплексним мінеральним добривом 2-3 рази за сезон.
- Прополка: Регулярно прополюйте грядки з гарбузом, щоб видаляти бур'яни.
- Захист від шкідників та хвороб: Проводьте профілактичні заходи для захисту гарбуза від шкідників та хвороб.
Збір врожаю
Гарбуз збирають, коли плоди досягнуть зрілості. Зазвичай це відбувається через 90-120 днів після сходів. Зрілий гарbuz має тверду шкірку, а його плодоніжка легко відділяється від плода.
Корисні поради
- Для кращого запилення гарбуза рекомендується висаджувати на ділянці кілька рослин різних
Нагадаємо, дачники розповіли, що потрібно, аби гарбуз раніше дозрів.
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