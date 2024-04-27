Яку їжу не можна вживати з брекетами: важливі поради

Брекети – це ефективний спосіб виправлення прикусу у будь-якому віці. За їх допомогою можна усунути дефекти розташування зубів навіть у зрілому віці.

Однак, під час лікування брекетами важливо дотримуватися певних правил, зокрема, обмежень у харчуванні. Про це пише ТСН. Що можна їсти з брекетами, а від чого краще відмовитися, розберемося далі.

Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зберегти здоров'я зубів та зробити процес носіння брекетів максимально комфортним. Пам'ятайте, що правильне харчування – це запорука успішного лікування!

Продукти, які не рекомендується вживати з брекетами:

1. Тверді продукти:

Цілі овочі та фрукти (наприклад, морква, яблука) – їх потрібно нарізати маленькими шматочками.

Цукерки, печиво – вони не лише тверді, а й шкідливі для зубів.

Горіхи – їх також рекомендується подрібнювати.

2. Дрібнозернові продукти:

Насіння кунжуту, маку.

Ківі, полуниця та інші ягоди/фрукти з дрібними зернятками.

3. Продукти, які прилипають:

Мармелад.

Жуйки.

Желейні цукерки.

Батончики та цукерки з нугою.

Чипси.

4. Пігментувальні продукти:

Червоний буряк та інші пігментовані овочі.

Червоні ягоди.

Червоне вино.

Кава.

Солодкі газовані напої.

Продукти, які рекомендується вживати з брекетами:

Овочі та риба, приготовлені на парі.

Крем-супи.

Різноманітні пюре.

М'який сир.

Варені яйця.

М'які овочі та фрукти.

Морепродукти, риба.

Злаки.

Молочні продукти.

Загальні рекомендації щодо харчування з брекетами:

Їжте їжу невеликими шматочками, ретельно пережовуючи.

Віддавайте перевагу м'якій їжі, яка не застрягає між зубами та брекетами.

Пийте багато води, щоб стимулювати слиновиділення та очищення ротової порожнини.

Після кожного прийому їжі чистити зуби спеціальною щіткою для брекетів, використовувати зубну нитку та ополіскувач.

Регулярно відвідувати стоматолога для оглядів та корекції брекет-системи.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!