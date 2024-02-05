Які рослини посадити біля фруктових дерев, щоб збільшити врожай
Всі ми мріємо про сад, де дерева рясніють плодами, а квіти чарують своїми барвами. Але не завжди наші очікування виправдовуються. Іноді, навіть при правильному догляді, рослини не дають бажаного результату.
Пам'ятайте про ці прості правила, і ваш сад буде радувати вас щедрими врожаями, пише prostoway. Груша – дерево, яке потребує особливої уваги до своїх сусідів. Деякі рослини можуть істотно нашкодити їй, а інші, навпаки, допоможуть їй рости і плодоносити.
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- Не садіть грушу в тіні інших дерев.
- Регулярно обрізайте грушу, щоб вона отримувала достатньо сонячного світла.
- Захищайте грушу від шкідників та хвороб.
Хто ж є "недругами" груші?
- Слива та вишня. Ці дерева не лише відбирають у груші поживні речовини, але й схильні до спільних шкідників.
- Хвойні дерева. Їхня присутність окислює ґрунт, що негативно впливає на грушу.
- Квітучі кущі, такі як бузок та жасмин. Їх пилок може викликати алергію у груші.
А хто ж стане для груші вірним другом?
- Інші груші. Різні сорти груш, посаджені поруч, чудово запилюють один одного.
- Яблуня. Ця сусідка не шкодить груші, а навпаки, може поліпшити її плодоношення.
- Малина, смородина та виноград. Ці кущі не шкодять груші, а й прикрашають сад.
- Низькі квіти, такі як календула та чорнобривці. Ці квіти не лише красиві, але й відлякують шкідників від груші.
Нагадаємо, що голуби займають дахи, балкони та тераси. Вони не тільки галасливі, але й ще можуть залишити екскременти, наповнені бактеріями, грибками чи мікробами. Існують шість дієвих способів, які позбавлять цієї проблеми.
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