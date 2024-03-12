Які фруктові дерева обов'язково треба обрізати у березні

Березень – найкращий час, щоб подбати про свої садові дерева! Саме зараз, до розпускання бруньок, рекомендується провести обрізку, щоб отримати щедрий та якісний врожай.

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Дотримуючись цих порад, ви зможете правильно обрізати свої плодові дерева та отримати щедрий врожай смачних та соковитих плодів, пише klioma.com.

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Чому важливо обрізати дерева?

Формування красивої крони. Обрізка дозволяє надати дереву естетичного вигляду та зробити його більш компактним.

Обрізка дозволяє надати дереву естетичного вигляду та зробити його більш компактним. Підвищення врожайності. Правильна обрізка стимулює плодоношення та покращує якість плодів.

Зміцнення імунітету. Видалення хворих та пошкоджених гілок робить дерево більш стійким до хвороб та шкідників.

Видалення хворих та пошкоджених гілок робить дерево більш стійким до хвороб та шкідників. Контроль росту. Обрізка допомагає регулювати висоту та форму дерева, що полегшує догляд за ним.

Що вам знадобиться:

Гострий секатор

Сучкоріз

Дезінфектор (спирт або розчин марганцівки)

Обрізка яблуні:

Перша обрізка: після посадки, вкоротити штамб до 90 см, бічні пагони - на 1/4.

після посадки, вкоротити штамб до 90 см, бічні пагони - на 1/4. Доросле дерево: видаляти перемерзлі пагони.

Обрізка груші:

Перший рік: обрізати гілки на бічний відросток.

обрізати гілки на бічний відросток. Другий рік: формувати яруси з 3-4 скелетних гілок.

Обрізка вишні:

Крону не обрізати, а проріджувати.

Формування крони: вкорочувати сильні гілки на бруньку, яка росте назовні.

вкорочувати сильні гілки на бруньку, яка росте назовні. Надалі: проріджувати та видаляти сухі й хворі гілки.

Обрізка сливи:

Після посадки: обрізати штамб до 75 см.

обрізати штамб до 75 см. Наступний рік: обрізати конкуруючі гілки.

обрізати конкуруючі гілки. 4 роки: видаляти гілки, які загущають крону.

Обрізка персика:

Після посадки: обрізати до 20 см над щепленням.

обрізати до 20 см над щепленням. Старі гілки: видаляти рясно.

видаляти рясно. Перша весняна обрізка: вкоротити відростки до 3 бруньок.

вкоротити відростки до 3 бруньок. Надалі: обрізати гілки, які не плодоносять, до 20 см.

Обрізка абрикоса:

Центральну гілку: обрізати до 75 см.

обрізати до 75 см. Бічну поросль: зменшити на кільце.

зменшити на кільце. Через рік: обрізати пару скелетних гілок до 20 см.

Пам'ятайте:

Обрізайте лише здорові дерева.

Використовуйте гострий та продезінфікований інструмент.

Не залишайте пеньків.

Обробляйте рани садовим варом.

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