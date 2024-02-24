На заздрість всім сусідам: як правильно саджати та вирощувати редис

Виростити редиску нескладно навіть у контейнері на балконі. Ці холодостійкі овочі дають надійний урожай, тож це ідеальний варіант для початківців-городників.

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Особливо приємно, що насолодитися врожаєм можна вже через 1-2 місяці після посадки насіння. Але є певні нюанси, які варто врахувати під час посадки цієї культури. Про це пише BHG.

Коли і як садити редиску

Холодостійкість дозволяє висаджувати редиску відразу після танення снігу – як тільки земля стане придатною для обробітку. Перші молоді овочі будуть готові до збирання за кілька тижнів.

Щоб мати свіжу редиску впродовж усієї весни, кожні 7-10 днів висівайте нові насінини. Влітку краще утриматися від посіву, адже в спеку рослини швидко цвітуть і не утворюють товстого коріння.

Перед посадкою внесіть у ґрунт добрива, але без зайвого азоту. Сійте насіння на глибину 1,5-2,5 см, відстань між рослинками 10-15 см. Після сходів прорідіть.

Як правильно доглядати за редискою

Регулярно прополюйте грядки.

Забезпечте 6-8 годин світла на день.

Поливайте овочі рясно – редиска любить вологу.

Рихліть ґрунт для кращого розвитку.

Дотримуючись цих нескладних правил, ви зможете насолоджуватися апетитною домашньою редискою майже щодня!

Нагадаємо, ми вже писали, як виростити редис на підвіконні.

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