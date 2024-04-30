Як та коли за християнськими звичаями прийнято прибирати перед Великоднем
Четвер на Страсний тиждень, який цього року припадає на 2 травня, відомий як Чистий четвер. Цей день має глибоке релігійне та символічне значення.
Традиція прибирання перед Великоднем має як християнське, так і дохристиянське коріння. Чистий четвер пов'язаний з подією Таємної Вечері, коли Ісус Христос власноруч омив ноги своїм учням. Цей акт символізує очищення та смирення. У дохристиянські часи люди вірили, що весна несе з собою оновлення та очищення. Тому перед весняним рівноденням вони прибирали свої будинки, щоб позбутися негативної енергії зими та привітати весну. Про це пише ТСН.
Що потрібно зробити у квартирі напередодні Великодня:
- Вимити вікна: Чисті вікна символізують очищення погляду та готовність зустріти світле свято.
- Випрати фіранки та постільну білизну: Свіжа та чиста білизна символізує оновлення та чистоту.
- Ретельно вичистити всі кутки: За народними віруваннями, саме в кутках накопичується негативна енергія, тому їх важливо очистити.
- Викинути старі непотрібні речі: Позбавлення від мотлоху символізує звільнення від тягаря минулого та готовність до нового.
- По можливості, побілити стелі та пофарбувати стіни: Ця традиція сягає давніх часів, коли люди білили хати, щоб позбутися кіптяви від печей та свічок.
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Пам'ятайте, що прибирання перед Великоднем - це не лише про чистоту дому, але й про очищення душі та підготовку до зустрічі світлого свята.
Нагадаємо, ми вже писали, що обов’язково має бути у пасхальному кошику.
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