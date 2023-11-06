Як і де правильно зберігати гарбузи, щоб вони не псувалися

Гарбуз – корисний, поживний та смачний овоч. Щоб тривалий час насолоджуватися його приємним смаком, треба дотримуватися правильних умов зберігання.

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Гарбуз може зберігатися у свіжому вигляді до 6 місяців у прохолодному, темному місці з температурою від 4 до 9 градусів за Цельсієм. Але для цього годяться не всі сорти, пише Pixel.

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Які сорти гарбуза підходять для тривалого зберігання?

Для тривалого зберігання підходять середньо- і пізньостиглі сорти гарбуза. Вони мають щільну м'якоть, яка не втрачає своїх смакових якостей і поживних речовин протягом довгого часу.

Ось деякі популярні сорти гарбуза, які підходять для тривалого зберігання: Атлант, Зимова казка, Дамський пальчик, Херсонський.

При виборі гарбуза для тривалого зберігання слід звертати увагу на такі фактори:

Дозрівання . Гарбуз повинен бути повністю дозрілим, але не перестиглим. Дозрілий гарбуз має тверду шкірку, яка не вдавлюється при натисканні.

. Гарбуз повинен бути повністю дозрілим, але не перестиглим. Дозрілий гарбуз має тверду шкірку, яка не вдавлюється при натисканні. Вага . Гарбуз повинен бути важким за розміром. Це означає, що він має щільну м'якоть.

. Гарбуз повинен бути важким за розміром. Це означає, що він має щільну м'якоть. Зовнішній вигляд. Гарбуз не повинен мати пошкоджень, плям або інших дефектів. Гарбуз маж бути здоровим.

Збирають гарбузи на початок заморозків, бо прихоплені морозом плоди гірше зберігаються. У процесі збирання плодоніжку треба обрізати, але корінець залиште довжиною не більше 10-20 см.

Як правильно зберігати гарбузи у льоху?

Найкращим місцем для зберігання гарбуза є прохолодний льох, оскільки там найпростіше створити оптимальні умови. Зберігайте плоди на стелажах, які треба покласти в один шар на суху солому або газету, причому не впритул. Між овочами мають бути проміжки, щоб уникнути масового псування та появи механічних пошкоджень. Вільний простір потрібно залишити також і між овочами та стіною. Плодоніжка має дивитися вгору.

Також гарбузи можна зберігати у ящиках, якщо перестелити сухим мохом. Урожай треба регулярно оглядати та змінювати сиру підстилку на суху.

Якщо на гарбузах з’явилася волога, витирайте сухою ганчіркою. Пошкоджені гарбузи виносьте з льоху та швидко використайте.

Як зберігати гарбузи у квартирі?

Декілька місяців гарбуз може зберігати у квартирі, якщо його покласти у такі місця:

Комора, оскільки там температура трохи нижча, ніж у квартирі. Туди не потрапляють сонячні промені, що подовжить термін зберігання. Овочі треба покласти на полиці, плодоніжки мають дивитися вгору. Вони не повинні торкатися один до одного.

оскільки там температура трохи нижча, ніж у квартирі. Туди не потрапляють сонячні промені, що подовжить термін зберігання. Овочі треба покласти на полиці, плодоніжки мають дивитися вгору. Вони не повинні торкатися один до одного. Підлога під ліжком. Якщо у вас лінолеум, то постеліть фанеру або ДВП, а поверх газети. Все поверх гарбузи з проміжками один між одним, плодоніжки - вгору.

Як зберігати гарбузи на балконі або лоджії?

Зберігати гарбузи можна тільки на утеплених та засклених балконах або лоджіях, інакше морози зіпсують плоди.

Використовуйте полиці, застелені газетами. Якщо немає стелажів, покладіть на підлогу ковдру, а поверх гарбузи – на відстані. Щоб захистити від сонця, накрийте щільною тканиною. Якщо на балконі дуже холодно, кожен гарбуз треба укутати.

Як зберігати гарбуз у холодильнику?

Цілий гарбуз можна зберігати кілька місяців, а якщо порізаний на шматки – до 10 днів.

Якщо ви хочете зберегти гарбуз на більш тривалий термін, ви можете його заморозити. Для цього гарбуз необхідно очистити від шкірки і насіння, нарізати на кубики або шматочки і заморозити в герметичній тарі. Заморожений гарбуз можна зберігати до року.

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